Менделеевск закрепил первую нашивку на флаге 100-летия ТАССР

Менделевскому району выпала честь начать торжественное чествование флага 100-летия ТАССР. Историческое событие прошло на площади Менделеева. Здесь также состоялся праздничный концерт.

Глава района Валерий Чершинцев, поднявшись на сцену, поприветствовал собравшихся гостей и жителей города. Он отметил, что 100-летие ТАССР является важнейшей датой в истории татарского народа и он глубоко гордится тем, что именно Менделеевскому району выпала честь начать торжественное чествование флага, на белом фоне которого изображен логотип 100-летия ТАССР.

«Белый цвет символизирует чистоту помыслов и достижений, а золотая кайма свидетельствует о великих заслугах республики. Татарстан − это динамично развивающаяся территория будущего», − отметил Чершинцев.

После поздравительных слов вышли флагоносцы Тимур Мухамедкаримов и Марат Нургалиев. Они передали флаг 100-летия ТАССР для нанесения на него нашивки герба Менделеевского района.

Флаг продолжит свое путешествие. Следующим его примет Чистопольский район.

tatar-inform.ru