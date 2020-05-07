30 апреля и 4 марта 2020 г. состоялись онлайн-конференции Правления международной ассоциации «Альянс татар Европы». На них рассматривались вопросы по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 75-летию Победы в ВОВ и 100 – летию ТАССР, а также внутренние вопросы деятельности ассоциации.

В связи с пандемией запланированные ранее массовые мероприятия отменены или перенесены на более поздний срок. Проведение конференции расширенного заседания Правления с участием руководителей и активистов татарских организаций АТА перенесено на сентябрь 2020 года. Тема конференции – «Век великих свершений и Победы. 75 лет Победы в ВОВ. 100 ТАССР».

Тем не менее, мероприятия в честь дня Победы соотечественники, проживающие в Европе, будут проводить в онлайн режиме. Так 9 мая будет проведен флешмоб, ровно в 12.00 по местному времени страны проживания, где бы не находились соотечественники – дома, в машине, на даче будет включена песня День Победы, а вечером в 9 часов зажгут свечи.

8-9 мая руководители татарских организаций Европы возложат венки и цветы к памятникам погибших воинов, конечно, учитывая условия карантина в месте проживания. Будут поздравления ветеранов с днем Победы и в социальных сетях. Ведущая радио передач на татарском языке в Таллине Фавзия Хадиуллина на Радио-4 подготовит передачу, посвященную дню Победы/

председатель международной ассоциации Альянса татар Европы

Флюр Шарипов