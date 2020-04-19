Месяц Рамадан: как правильно держать уразу

Мусульмане всего мира готовятся к принятию священного месяца Рамадан. В этом году он продлится с 24 апреля по 23 мая. Все эти дни верующие держат строжайший пост – уразу. К нему люди начинают готовиться морально и физически уже сейчас. Накануне начальник отдела по вопросам шариата ДУМ РТ Булат хазрат Мубараков в прямом эфире в Инстаграме ответил на вопросы татарстанцев о предстоящем посте.

— Моя дочь хочет держать пост, но ей 11 лет. Можно ли ребенку держать пост?

— Как и намаз, пост является обязательным действием для каждого мусульманина. Обучать детей к обязательному намазу мы начинаем с 9 лет. То же самое касается и поста.

Есть вероятность того, что ребенок не выдержит этот пост, — это уже другой вопрос. Но не совершать это действие в угоду какого-либо предположения мы не должны. Всевышний Аллах призвал выполнять то, что стало обязательным, и только потом смотреть, сможете вы это сделать или нет.

Ребенок начинает держать пост. Если это как-то сказывается на его здоровье, то пост приостанавливают, а потом вновь возобновляют. С физической точки зрения организм начинает привыкать к посту не с возрастом, а по мере нашей практики. Это касается и намаза, и других деяний.

— Если человек поел во сне, испортится ли ураза?

— Если увидел то, как он ест во сне, – это не нарушает пост, потому что сон не является реальностью. Другое дело, если человек спит и получилось так, что в его открытый рот залетел, например, какой-нибудь жучок или упала капелька воды, а он это проглотил и не заметил, то пост нарушается. В таком случае на человеке не будет лежать искупление за это, ему придется лишь восполнить этот день.

— Что будет, если во время дождя в рот попадет вода?

— Если человеку в рот попала капля дождя и он ее случайно проглотил, то пост нарушается, но искупления за это не нужно.

— В каких случаях необходимо восполнять пост и в каких держать искупление?

— Мы делим действия, которые нарушают пост, на три группы:

1. Действия, которые человек совершает намеренно, зная, что он нарушает свой пост. После такого случая человеку необходимо восполнить тот день, когда действие было совершено и еще два месяца подряд продержать уразу в качестве искупления.

2. Действия, которые человек совершает по ошибке, несмотря на то, что осознавал, что держит пост. В таком случае нет необходимости держать искупление, нужно просто восполнить этот день.

3. Действия, которые человек совершает по забывчивости, когда он забыл, что на уразе. Пока человек не помнит, что он постится и ест, – это не нарушает его пост, ему не нужно восполнять этот день. Но как только человек все вспомнит, ему необходимо выплюнуть все, что было у него во рту и продолжить уразу.

— До скольких часов можно принимать пищу во время уразы?

— Исключительно до завершения сухура (исламский термин, означающий приём пищи рано утром в течение месяца Рамадан. — Ред.). Если по времени указано, что, условно говоря, сухур заканчивается в 55 минут, а вы закончили есть в 57, то ваша ураза не будет принята в этот день.

— Можно ли совершать утренний намаз сразу после завершения сухура?

— Когда заканчивается время, отведенное для приема пищи, и на небе появляется полоска зари, начинается время утреннего намаза. Формально – да, утренний намаз можно начинать читать сразу после сухура, но по сунне мы должны делать это немного прождав. Если после сухура заняться зикром, например, почитать коран, и только потом совершить намаз, вознаграждения будет больше. А так — да, завершение сухура определяет начало времени утреннего намаза.

— Обязателен ли сухур (предрассветный прием пищи перед началом поста. – Ред.)?

— На действительность поста это никак не влияет. Самое главное, чтобы человек не поел после завершения сухура, уже в светлое время суток. А так сухур — это сильная сунна. Если есть возможность встать и поесть, то нужно обязательно это сделать.

— Не портят ли уразу линзы и капли в глаза?

— Нет, не портят.

— Можно ли чистить зубы зубной пастой во время поста?

— Это является макрух, так как зубная паста может привести к нарушению поста. Лучше применять мисвак. Мисвак является сунной во время тахарата. Конечно, после этого нужно хорошо прополоскать рот, потому что от мисвака выделяется сок, который нельзя глотать. А паста очень вязкая, в полости рта она может куда-либо приклеиться. Если человек прополощет рот и проглотит вкус этой пасты, то получается, что он проглотил пасту, а это нарушает пост.

— Портит ли уразу инсулин?

— Нет.

— Можно ли начать разговляться во время звучания азана на акшам-намаз?

— Азан читается, когда приходит время разговения, то есть когда солнце полностью теряется за горизонтом, садится. Но иногда муэдзин может начать азан на минуту раньше. Поэтому наши бабаи ждали, пока азан закончится, и предосторожностью начинали разговляться. По правилам фикха можно разговляться со звучанием азана, хотя определяющим разрешение к принятию пищи является не он, а выход дневного времени. Можно подождать, пока азан закончится.

— И что первостепенно: дуа или вода с фиником?

— Дуа делается потом. Сначала глоток воды, финик, потом дуа. Есть риваять, что если человек делает дуа до того, как разговился, в момент, когда на землю спускается милость Аллаха, то он обязательно принимается. Поэтому один дуа для себя можно делать до принятия пищи. Это тоже допускается.

— Когда читаем таравих?

— 23 числа, после акшама.

— Сколько ракаатов в таравих-намазе?

— 20 ракаатов. Все, кто говорит, что 8, – это люди, которые искажают религию либо по невежеству, либо по незнанию. Мы понимаем эту сунну как сахабы, а не как албане.

— Надо ли читать в мечетях витр намаз, если собираешься дома дочитывать таравих до 20 ракаатов (порядок слов и действий, составляющих мусульманскую молитву)?

— Таравих читается до витра. То есть если кто-то собирается дочитывать таравих, то это нужно сделать в первую очередь.

— Как делится таравих? По 2 или по 4 ракаата?

— Давать салям после каждых двух ракаатов — самое лучшее. Допускается и по 4. После каждых четырех следует отдыхать.

— Какие суры предпочтительнее?

— Хафизы обычно проводят полностью. Но так как в этом году к нам пришло это испытание коронавируса, то, во-первых, хотелось бы сделать дуа, чтобы Всевышний Аллах нас и наших близких, всех мусульман и всех людей избавил от этой напасти. А суры читают такие, какие знают. Чем длиннее они, тем лучше.

— У меня 8-месячный ребенок, кормлю молоком. Можно ли мне держать уразу?

— Можно не держать, но если ребенок ничего, кроме молока, не ест в этот момент, или его от поста станет меньше, или будет любой другой вред для здоровья ребенка и матери. Восполнить пост можно день в день.

— По каким причинам можно не держать пост?

— Когда этого делать не позволяет здоровье, когда пост может повредить здоровью.

— Как держать уразу в сафаре (в пути)?

— Если человек выходит в сафар после окончания сахара, то в этот день он держит уразу. Не может быть такого, чтобы человек запланировал поездку в полдень, поэтому не держит уразу. Если ему станет плохо в течение дня, он может нарушить пост, но начать его он обязан. В следующий день поездки он может не держать уразу — Всевышний разрешил это делать.

— А если путник приехал на место и продолжает там жить?

— Если у человека есть намерение уехать на 15 дней, пока он находится в пути, он может не держать уразу, по прибытии держит уразу. Если поездка занимает меньше 15 дней, то он может не держат уразу. Все зависит от статуса, является он мусафиром или нет. Если он является мукимом, он обязан держать уразу. Конечно, путники могут держат уразу при всех имеющихся условиях.

— С 4 по 5 мая меняется время сухура. Как это объяснить?

— Время не меняется, просто реальное время утреннего намаза не наступает. Это связано с тем, что мы живем в особой географической зоне, близкой к северу, и реальной ночи у нас нет. Мы назначаем это время условно. Есть несколько способов назначать это время. Чтобы людям было легче, мы назначили это время по ближайшему городу, где это время наступает, по Астрахани. Когда полоска света не перестает существовать, самое трудное – поесть один раз, соединив ифтар и сухур. Поймите, что мы ничего не меняем. Эта проблема в Татарстане всегда была. Шигабутдин Марджани посвятил этому целую книгу. Мы стараемся применить методологию, которая была разработана учеными ислама, не нами.

— Что делать, если во время поста играет давление, тошнит и рвота?

— Нужно войти в пост, если начинается давление, то нужно оставить его на дни, которые короче. Иногда это связано с непривычкой, а она приходит с опытом. Чем больше человек привыкает голодать, тем больше вероятность того, что он продержит уразу. Прерывать пост или нет – нужно ориентироваться и на обстоятельства.

— Можно ли держать пост людям с болезнями желудочно-кишечного тракта или установлен прием лекарств врачом?

— Обратитесь по телефону 8 (800) 2227 667, чтобы обсудить это с практикующими пост гастроэнтерологами и врачами. Все зависит от того, что скажут они.

— Не портят ли пост капли в нос?

— Капли в нос – это то, что нельзя. Это напрямую связано с глоткой человека.

— Капли в уши не нарушают пост?

— Не нарушают, потому что в ушах есть барабанные перепонки.

— Допускается ли проверить вкус пищи во время ее приготовления?

— Это макрух (действия, которые шариат признает нежелательными. — Ред.). Можно проверить только кончиком языка, но не глотать.

— Можно ли вдыхать пар от еды?

— Пар не нарушает пост. Что касается дыма: если человек намеренно впускает себе внутрь дым, например, курит, то пост нарушается. Если это происходит ненамеренно, то нет.

— Принимается ли ураза, если не читать 5 раз намаз?

— Это отдельный фарз. У нас есть группа, которая называет себя псевдоселяфиты. Они считают, что те, кто не читает намаз, являются неверными. Следовательно, все его остальные деяния тоже неверные. Мы говорим, вера — это вера сердцем, подтверждение тому получаем языком. Если человек уверовал и держит уразу, его ураза принимается. Это не значит, что он освобождается от намаза. Человек будет грешным за то, что он не выполняет намаз, но фарз свой выполняет и он принимается.

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