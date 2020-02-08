8 февраля 2020 года в Саратове стартовал Международный форум «Меценатство в России: история, преемственность, взгляд в будущее», посвященный памяти известного саратовского мецената и общественного деятеля Эдуарда Анваровича Ганеева (15.01.1952 — 08.02.2019). Организаторами мероприятия выступили Духовное управление мусульман Поволжья, Исполком Всемирного конгресса татар и общественная культурно-просветительская организация «Возрождение».

По поручению Председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации Муфтия Шейха Равиля Гайнутдина в работе форума принимает участие делегация СМР и ДУМ РФ во главе с первым зампред СМР Рушаном Аббясовым.

Участниками форума стали Вице-губернатор — Председатель Правительства Саратовской области Александр Стрелюхин, митрополит Саратовский и Вольский Лонгин, Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Ринат Закиров, почетные граждане Саратова, известные ученые, бизнесмены, благотворители, религиозные и общественные деятели из Москвы, Татарстана, Дагестана, других российских регионов и зарубежных стран.

Модератором форума выступил член Президиума Совета муфтиев России, Председатель Духовного управления мусульман Саратовской области Муфтий Мукаддас Бибарсов.

Мероприятие традиционно началось с чтения аятов Священного Корана в исполнении имама Исламского центра им. Ахмада Аль-Фатиха, личного чтеца Его Величества Короля Бахрейна – Али Салаха Омара, пребывающего в эти дни с визитом на российской земле по приглашению Совета муфтиев России.

Далее с докладом о меценатстве, как неотъемлемой части исламской культуры и многовековой российской истории, выступил Рушан Аббясов. Перед началом выступления Рушан хазрат передал участникам Международного форума сердечные приветствия и молитвенные пожелания успешной и плодотворной работы от духовного лидера российских мусульман Муфтия Шейха Равиля Гайнутдина.

Анализируя исторические примеры меценатства, Рушан хазрат подчеркнул, что мусульманские меценаты не только строили храмы, школы, библиотеки, больницы и ночлежки, но и обеспечивали их стабильную работу, выделяя и даже завещая на их содержание часть доходов своих компаний. Эта традиция была широко распространена и среди мусульманских народов дореволюционной России, о чем свидетельствуют дела таких благотворителей как Апанаевы, Галеевы, Бурнаевы, Яушевы, Рамеевы, Ерзины, Акбулатовы и др. После прохождения периода советской власти, когда система вакфов и мусульманских благотворительных обществ была полностью уничтожена, сегодня отчетливо видно возрождение традиций меценатства. Мусульманские общины, создавая благотворительные фонды, помогают многим и многим нуждающимся людям как в России, так и за рубежом.

Завершая доклад, Рушан Аббясов сказал: «Несомненно, что за каждым из добрых дел стоят люди, которые жертвуют свои средства, время и знания для того, чтобы помочь ближнему и способствовать развитию общества. Один из таких активистов – Эдуард Анварович Ганеев, внесший огромный вклад не только в становление мусульманских общин Саратовской и Ульяновской областей, но и сделавший многое для улучшения социально-экономического положения этих регионов и их жителей. Несмотря на уход из земной жизни, его добрые дела продолжают жить в людской памяти и вдохновлять новые поколения. Мне кажется, что это и есть наглядный пример того, что значит «непрерывная милостыня» (садака джарийа)».

По словам организаторов, Международный форум «Меценатство в России: история, преемственность, взгляд в будущее» дал старт доброй традиции ежегодного проведения мероприятий в память об Эдуарде Ганееве, посвятившего всю свою жизнь заботе о сохранении знаний и развитии человеческого потенциала.

muslim.ru