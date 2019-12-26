Метшин о Соборной мечети: Эксперты назовут площадку строительства в ближайшее время

Подбором площадки для будущего строительства мечети занимаются профессионалы, отметил мэр Казани.

Решение о месте строительства казанской Соборной мечети будет озвучено и вынесено на суд общественности в ближайшее время. Об этом во время итоговой пресс-конференции с журналистами рассказал мэр Казани Ильсур Метшин.

«Сейчас архитектурное сообщество совместно с Духовным управлением мусульман (ДУМ РТ) рассматривает несколько площадок. И когда они сформируют свое окончательное мнение, оно будет вынесено на общественный суд. Я думаю, что в ближайшее время такое предложение будет сформировано», – сообщил Метшин.

Мэр Казани добавил, что сам является участником этого процесса, поэтому не будет публично высказываться в пользу той или иной возможной площадки для создания мечети. «Лучше послушаем наших профессионалов», – подытожил глава города. Егор НИКИТИН. tatar-inform.ru