enrutat
Главная / Метшин о Соборной мечети: Эксперты назовут площадку строительства в ближайшее время
Метшин о Соборной мечети: Эксперты назовут площадку строительства в ближайшее время

Метшин о Соборной мечети: Эксперты назовут площадку строительства в ближайшее время

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, Төп яңалыклар, 26.12.2019 0 9

Подбором площадки для будущего строительства мечети занимаются профессионалы, отметил мэр Казани.

Решение о месте строительства казанской Соборной мечети будет озвучено и вынесено на суд общественности в ближайшее время. Об этом во время итоговой пресс-конференции с журналистами рассказал мэр Казани Ильсур Метшин.

«Сейчас архитектурное сообщество совместно с Духовным управлением мусульман (ДУМ РТ) рассматривает несколько площадок. И когда они сформируют свое окончательное мнение, оно будет вынесено на общественный суд. Я думаю, что в ближайшее время такое предложение будет сформировано», – сообщил Метшин.

Мэр Казани добавил, что сам является участником этого процесса, поэтому не будет публично высказываться в пользу той или иной возможной площадки для создания мечети. «Лучше послушаем наших профессионалов», – подытожил глава города.

Егор НИКИТИН.

tatar-inform.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика
1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.