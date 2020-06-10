Международный день защиты детей в Таре

День защиты детей, приходящийся на первый день лета, — один из самых старых международных праздников, его отмечают во всем мире с 1950 года. Решение о его проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.

Депутат Законодательного Собрания Омской области Марат Шакенович Адырбаев поздравил детский вокальный ансамбль «Йолдызчыклар» Центра татарской культуры ОНК «Дома дружбы» с Международным днем защиты детей и подарил участникам этого коллектива подарки, пожелал здоровья и счастья.

«Ради детей мы живем, работаем и строим планы! Они наполняют нашу жизнь неподдельной радостью и теплотой. Этот день напоминает об огромной ответственности взрослых за судьбу каждого ребенка, за его жизнь и здоровье. Какими вырастут наши дети, какие воспоминания сохранят об этом периоде жизни, целиком и полностью зависит от нас», – сказал он.

Подарки депутата приятно порадовали каждого ребенка. Спасибо большое за такое внимание! Передаем Марату Шакеновичу слова благодарности от детей и родителей ансамбля «Йолдызчыклар» и искренние пожелания успехов в работе, крепкого здоровья, счастья, благополучия!

Методист Центра татарской культуры ОНК «Дома дружбы» Г.М.Сатышева,

город Тара, Омская область