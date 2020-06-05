Международный литературный онлайн марафон чтения «Читающие дети: читаем на языках народов Республики Татарстан» (ПОЛОЖЕНИЕ)

С 25 марта 2020 года Республиканская детская библиотека в рамках празднования 100-летия образования ТАССР запустила Международный литературный онлайн марафон чтения «Читающие дети: читаем на языках народов Республики Татарстан».

Целями данного мероприятия являются приобщение детей к традициям национальных культур через чтение, популяризация зарубежной, отечественной и национальной литературы.

В литературном марафоне могут принять участие дети и подростки в возрасте от 7 до 14 лет. Участник присылает видеоролик, где он читает книгу на фоне знаковых достопримечательностей страны, региона, города или села. Книгу можно читать на любом языке народов, проживающих в республике Татарстан (не только на русском или татарском).

Polozhenie o lit. marafone chteniya