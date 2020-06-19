Микс национального колорита и Голливуда: Эльмира Калимуллина удивит новым клипом

По словам певицы, идея снять клип на песню «Звезда надежды» появилась давно, но возобновить работу над ним удалось только сейчас из-за ситуации с пандемией в стране и мире. Съемки прошли в студийных условиях, что нисколько не помешало первоначальному замыслу. В клипе отразится вся глубина человеческой души с бушующими в ней страстями.