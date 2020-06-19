Микс национального колорита и Голливуда: Эльмира Калимуллина удивит новым клипом

Певица, финалистка музыкального телевизионного шоу «Голос» на Первом канале Эльмира Калимуллина завершила работу над клипом на песню «Өмет йолдызы» («Звезда надежды»), которая стала очень популярной.
Перед своей командой Эльмира поставила непростую задачу – достичь небывалого для Татарстана уровня визуализации хита, столь многогранного в плане звучания, поэтичности и образности.
По словам певицы, идея снять клип на песню «Звезда надежды» появилась давно, но возобновить работу над ним удалось только сейчас из-за ситуации с пандемией в стране и мире. Съемки прошли в студийных условиях, что нисколько не помешало первоначальному замыслу. В клипе отразится вся глубина человеческой души с бушующими в ней страстями.
Эльмира рассказала, что же делает клип неповторимым: «Мы решили создать то, что еще не видел татарский музыкальный мир, а именно, экспериментальный микс национального колорита и… голливудской стилистики».
На первый взгляд, песня предполагает съемки на природе, но певица позволила себе смелость выйти за рамки текста и сыграть на контрастах. Было решено отказаться от съемки натуры и отразить максимально внутренние переживания. Эльмире пришлось работать в кадре одной, много крупных планов – это сложный, трудоемкий процесс.
Удивят зрителей и образы певицы, в которых она предстает в кадре – легкие, летящие ткани, простой крой и нейтральные цвета подчеркнут основой посыл песни.
Снимать русскоязычную версию «Звезды надежды» планируется позднее: сейчас полным ходом идет процесс студийной записи, параллельно записывается детская хоровая партия.
«Ждем сначала выхода татарской версии клипа. Уверена, слушателям он доставит истинное эстетическое удовольствие», – поделилась в перерыве между съемками Эльмира Калимуллина.