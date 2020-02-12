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Министерство культуры РТ принимает предложения о выдвижении работ и произведений на соискание Государственной премии имени Г.Тукая

Министерство культуры РТ принимает предложения о выдвижении работ и произведений на соискание Государственной премии имени Г.Тукая

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Главные новости, 12.02.2020 0 6

Министерством культуры Республики Татарстан осуществляется прием предложений о выдвижении работ и произведений на соискание Государственной премии Республики Татарстан имени Г.Тукая (далее – Премия).

Премия присуждается за наиболее выдающиеся, получившие общественное признание, внесшие значительный вклад в развитие отечественной и национальной культуры произведения литературы и искусства, отличающиеся высоким уровнем профессионального мастерства, обладающие своеобразием авторского стиля, новизной и оригинальностью, а также за выдающиеся научные исследования в области искусствоведения и литературоведения.

При выдвижении кандидатов на соискание Премии представляются:

  • ходатайство о выдвижении кандидата (кандидатов) в соискатели Премии;
  • решение коллегиального органа о выдвижении данного кандидата (кандидатов) — в случае выдвижения творческим союзом Республики Татарстан либо иной организацией, имеющей соответствующие коллегиальные органы управления;
  • описание работы;
  • работа, выдвигаемая на соискание Премии;
  • справка о творческом вкладе каждого автора работы, выдвинутой на Премию, анкетные данные (лист по учету кадров);
  • дополнительные материалы, дающие наглядное представление о наиболее значимых элементах авторской работы кандидата (кандидатов) в соискатели
  • Премии (фотографии, чертежи, аудио- и видеозаписи, репродукции и др.), направляются по усмотрению соискателя (соискателей).

Материалы принимаются до 15 февраля т.г.

Дополнительная информация по телефону: (843) 264 74 73, Чемерисова Елена Юрьевна.

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