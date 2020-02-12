Министерство культуры РТ принимает предложения о выдвижении работ и произведений на соискание Государственной премии имени Г.Тукая

Министерством культуры Республики Татарстан осуществляется прием предложений о выдвижении работ и произведений на соискание Государственной премии Республики Татарстан имени Г.Тукая (далее – Премия).
Премия присуждается за наиболее выдающиеся, получившие общественное признание, внесшие значительный вклад в развитие отечественной и национальной культуры произведения литературы и искусства, отличающиеся высоким уровнем профессионального мастерства, обладающие своеобразием авторского стиля, новизной и оригинальностью, а также за выдающиеся научные исследования в области искусствоведения и литературоведения.
При выдвижении кандидатов на соискание Премии представляются:
- ходатайство о выдвижении кандидата (кандидатов) в соискатели Премии;
- решение коллегиального органа о выдвижении данного кандидата (кандидатов) — в случае выдвижения творческим союзом Республики Татарстан либо иной организацией, имеющей соответствующие коллегиальные органы управления;
- описание работы;
- работа, выдвигаемая на соискание Премии;
- справка о творческом вкладе каждого автора работы, выдвинутой на Премию, анкетные данные (лист по учету кадров);
- дополнительные материалы, дающие наглядное представление о наиболее значимых элементах авторской работы кандидата (кандидатов) в соискатели
- Премии (фотографии, чертежи, аудио- и видеозаписи, репродукции и др.), направляются по усмотрению соискателя (соискателей).
Материалы принимаются до 15 февраля т.г.
Дополнительная информация по телефону: (843) 264 74 73, Чемерисова Елена Юрьевна.