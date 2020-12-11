Министр культуры РТ наградила победителей Всероссийского конкурса творческих работ «Моя история – Мой Татарстан!»

10 декабря 2020 года в Национальной библиотеке Республики Татарстан состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса творческих работ «Моя история – Мой Татарстан!».

На конкурс было заявлено более 400 работ, 60 из них получили наибольшее количество баллов и прошли во второй этап. Членами жюри были определены 33 победителя. Среди них жители Москвы, Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Лениногорска, Тетюшского, Агрызского, Черемшанского и многих других районов республики.

Работы были представлены в пяти номинациях: «Моя семья», «Удивительные люди», «Родная земля», «Край родной», «В силе коллектива – наше будущее!».

Министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова, заместитель руководителя республиканского агентства печати и массовой коммуникации «Татмедиа» — Эдуард Хайруллин, директор института международного института Казанского Приволжского федерального университета Рамиль Хайрутдинов, Председатель Общественной палаты Республики Татарстан Зиля Валеева наградили победителей конкурса Дипломами.

Для поздравления лауреатов на сцене выступил финалист вокального шоу «Ты супер!» телеканала НТВ Данила Новиков с песней «Сердце земли моей». Победитель фестиваля Созвездие – Йолдызлык, 6 летняя Чихирина Леонтия порадовала гостей песней «Аист на крыше». Церемония награждения Всероссийского конкурса завершилась песней группы «Казан егетләре».

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