Министр культуры РТ приняла участие в республиканской акции «Читаем детям вместе»

Ирада Аюпова поддержала республиканскую акцию «Читаем детям вместе» и прочитала отрывок из любимого многими поколениями детского произведения «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери на русском и татарском языках.

Присоединиться к литературному марафону может любой житель Республики Татарстан, Российской Федерации независимо от возраста и места проживания и гражданства. Для этого нужно записать видео до 60 секунд и выложить его в социальные сети «Инстаграм» и «ВКонтакте» под хештегом #читаемдетямрт. Наиболее активные участники акции и лучшие работы будут отмечены специальными призами.

Организацию работы по проведению флешмоба осуществляют Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Гузель Удачина, Региональная общественная организация «Совет детских организаций Республики Татарстан», участники проекта «Детская общественная приемная», общественные помощники Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан.

Согласно положению, масштабная акция проводится в целях организации совместного досуга семей с детьми, развития традиции семейного чтения, повышения роли книги в формировании успешной, социально активной личности ребенка, его интеллектуального потенциала, популяризации чтения среди детей и подростков, привлечения внимания к данным вопросам широкой общественности, руководителей государственных, муниципальных органов и учреждений, средств массовой информации.

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