Минниханов наградил Хабирова медалью «100 лет образования ТАССР»

Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил главу Республики Башкортостан Радия Хабирова медалью «100 лет образования ТАССР».

«Указом Президента Татарстана за значительный вклад в развитие сотрудничества между Республикой Татарстан и Республикой Башкортостан, укрепление дружбы и взаимопонимание между народами, медалью „100 лет образования ТАССР“ награждается глава Республики Башкортостан Радий Хабиров», — объявил ведущий.

Ранее Радий Хабиров записал видеопоздравление в адрес Президента РТ Рустама Минниханова и всех татарстанцев к 100-летию ТАССР, пожелав крепкого здоровья, процветания и новых достижений.

tatar-inform.ru