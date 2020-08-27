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Минниханов наградил Хабирова медалью «100 лет образования ТАССР»

Минниханов наградил Хабирова медалью «100 лет образования ТАССР»

в Новости, Слайдер, Главные новости, «К 100-летию образования ТАССР», 27.08.2020 0

Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил главу Республики Башкортостан Радия Хабирова медалью «100 лет образования ТАССР».
«Указом Президента Татарстана за значительный вклад в развитие сотрудничества между Республикой Татарстан и Республикой Башкортостан, укрепление дружбы и взаимопонимание между народами, медалью „100 лет образования ТАССР“ награждается глава Республики Башкортостан Радий Хабиров», — объявил ведущий.

Ранее Радий Хабиров записал видеопоздравление в адрес Президента РТ Рустама Минниханова и всех татарстанцев к 100-летию ТАССР, пожелав крепкого здоровья, процветания и новых достижений.

tatar-inform.ru

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