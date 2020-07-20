Минниханов представил в ЦИК документы для регистрации на выборах Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов представил в Центризбирком РТ документы для регистрации в качестве кандидата на выборах руководителя республики. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Рустам Минниханов представил в Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан документы для регистрации кандидатом на должность Президента Республики Татарстан», – сказала она.

В пакет документов вошли в том числе и подписи муниципальных депутатов, собранные в поддержку Минниханова. Документы будут изучаться в течение десяти дней, после чего ЦИК РТ примет решение о регистрации.

Действующий руководитель республики выдвинут кандидатом в Президенты РТ от партии «Единая Россия». За Рустама Минниханова проголосовали большинство депутатов 32-й конференции Татарстанского регионального отделения ВПП «Единая Россия».

Выборы Президента Республики Татарстан состоятся в единый день голосования – 13 сентября 2020 года.

tatar-inform.ru