Минниханов выразил соболезнования в связи с кончиной Героя Советского Союза

Президент РТ Рустам Минниханов выразил соболезнования родным и близким Героя Советского Союза Бориса Кузнецова в связи с его кончиной.

Борис Кириллович родился в столице РТ 26 декабря 1925 года. В мае 1943 года он ушел на фронт, служил в качестве командира отделения связи 791-го артиллерийского полка.

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте во время Великой Отечественной войны и проявленные при этом мужество и героизм 22 февраля 1944 года сержанту Борису Кузнецову присвоили звание Героя Советского союза, а также вручили орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».

Борис Кузнецов до конца своих дней активно участвовал в жизни общества. Так, в последние два года экоакция «Рыбе — быть! Балык — булсын!» в Лаишевском районе проходила при участии фронтовика. Также он записал видеообращение к пожилым татарстанцам с просьбой оставаться дома в период коронавирусной пандемии.

Кроме того, почетный житель города Лаишева и Лаишевского района, несмотря на внушительный возраст, участвовал в голосовании по поправкам к Конституции России и в осенних выборах.

В 2019 году в Лаишеве после капремонта открылась школа имени Героя Советского Союза Бориса Кузнецова.

tatar-inform.ru