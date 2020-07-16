Минобрнауки РТ: Вопрос преподавания татарского языка решают родители

Для открытия в школах классов с обучением и воспитанием на татарском языке достаточно заявления от родителей. Об этом в ходе заседания Комиссии по сохранению и развитию татарского языка рассказала начальник управления национального образования Минобрнауки РТ Лилия Ахметзянова.

В настоящее время в Татарстане работает 679 татарских школ. В целом национальное образование реализуется в двух направлениях: 25 % учащихся школ республики обучаются на татарском языке, 42 % детей воспитываются народном языке. В этом вопросе инициатива должна исходить от семей.

«Летом прошлого года группа родителей посетила Министерство образования и науки РТ. «Мы хотим группой из детского сада перевести детей в школу. Однако директор школы против открытия татарского класса», — сказали они. Я попросила их принести 10-18 заявлений от родителей, которые тоже хотят обучать своих детей на татарском языке. Я сказала, что с нашей стороны будет поддержка в этом вопросе. К сожалению, тогда заявлений не поступило. Если родители подадут соответствующее заявление, министерство обязательно скажет свое слово», — пояснила спикер.

Лилия Ахметзянова отметила, что в соответствии с принятым в 2012 году федеральным законом, граждане Российской Федерации имеют право на получение дошкольного, начального и основного общего образования на родном языке и изучение родного языка.

Айгуль ЮНУСОВА

magarif-uku.ru