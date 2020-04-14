Минтимер Шаймиев: Радует число желающих учиться в полилингвальной школе

В полилингвальном комплексе, который планируют открыть в Казани к новому учебному году, хочет учиться большое количество ребят. Некоторые из них заявляют о желании изучать не только русский, татарский и английский, но и китайский язык, рассказал первый Президент Татарстана, Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев в интервью журналу «Казан утлары».