Минтимер Шаймиев: Радует число желающих учиться в полилингвальной школе

В полилингвальном комплексе, который планируют открыть в Казани к новому учебному году, хочет учиться большое количество ребят. Некоторые из них заявляют о желании изучать не только русский, татарский и английский, но и китайский язык, рассказал первый Президент Татарстана, Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев в интервью журналу «Казан утлары».
«Что меня очень радует, так это количество желающих обучаться в первом комплексе. Многие дети, кроме английского, желают еще изучать и китайский. Язык до Китая доведет, не так ли?» — сказал Шаймиев.
Главная цель полилингвальных комплексов — воспитание выпускников, конкурентоспособных на мировом уровне. Помимо государственного языка России, они изучат английский язык, чтобы беспрепятственно знакомиться с западной культурой, и татарский язык, который открывает перспективы связи с тюркским миром.
«Родители, думающие о будущем своего ребенка, стремящиеся вырастить его высокообразованным и конкурентоспособным, не станут ограничивать его развитие и лишать возможности изучать какой-либо из языков, ведь это требование современности», — отметил Шаймиев.
Все полилингвальные комплексы Татарстана будут объединены под названием «Адымнар — к знаниям и согласию». Первая школа такого типа откроется к 1 сентября 2020 года.
Kсения Перепеченова