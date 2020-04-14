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Минтимер Шаймиев: Радует число желающих учиться в полилингвальной школе

Минтимер Шаймиев: Радует число желающих учиться в полилингвальной школе

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Образование и наука, Главные новости, 14.04.2020 0 11

В полилингвальном комплексе, который планируют открыть в Казани к новому учебному году, хочет учиться большое количество ребят. Некоторые из них заявляют о желании изучать не только русский, татарский и английский, но и китайский язык, рассказал первый Президент Татарстана, Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев в интервью журналу «Казан утлары».

«Что меня очень радует, так это количество желающих обучаться в первом комплексе. Многие дети, кроме английского, желают еще изучать и китайский. Язык до Китая доведет, не так ли?» — сказал Шаймиев.

Главная цель полилингвальных комплексов — воспитание выпускников, конкурентоспособных на мировом уровне. Помимо государственного языка России, они изучат английский язык, чтобы беспрепятственно знакомиться с западной культурой, и татарский язык, который открывает перспективы связи с тюркским миром.

«Родители, думающие о будущем своего ребенка, стремящиеся вырастить его высокообразованным и конкурентоспособным, не станут ограничивать его развитие и лишать возможности изучать какой-либо из языков, ведь это требование современности», — отметил Шаймиев.

Все полилингвальные комплексы Татарстана будут объединены под названием «Адымнар — к знаниям и согласию». Первая школа такого типа откроется к 1 сентября 2020 года.

Kсения Перепеченова

tatar-inform.ru

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