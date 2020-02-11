Молодежь Челябинска обсудила татарские сказки и сделала для себя интересные выводы

«Яшьләр74″ собрались узким кругом, чтобы послушать человека с богатым опытом — Вадима Гирфанова.

Вадим Гирфанов по образованию филолог, 20 лет занимается изучением фольклора разных народов.

Ребята прочли 2 татарские сказки:»Камыр батыр» и «Тан батыр и обсудили их.

Главная мысль встречи — сказки, это вовсе не развлечения для детей перед сном. В них все намного глубже и проще в одно и тоже время.

За витиеватыми именами, сюжетными дорожками раскрывается история обрядов традиционного общества. О том, как мальчики становятся величавыми мужами (или не становятся, если потенциал их был слишком мал), как девушки через испытания, боль и сверхусилие, приходят в традиционной роли девушки и женщины — слабость, есть самая великая женская сила.

Сказка — кумулятивный опыт предков, если хотите, инструкция к жизни в рамках традиционного общества и культуры.

Источник: Яшьләр74