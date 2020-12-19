Молодежь Москвы подведет итоги года на конкурсе проектов «Хәрәкәт»

26 декабря в формате онлайн пройдет VI церемония вручения премий по итогам конкурса татарских молодежных проектов «Хәрәкәт».

Организатором мероприятия является Совет молодежи при Полномочном представительстве РТ в РФ.

Конкурс проводится с целью развития творческой деятельности студенческих землячеств и молодежных объединений, сохранения и популяризации татарской культуры, традиций, истории, родного языка и литературы, развития спорта и здорового образа жизни.

Ежегодно он привлекает на свою площадку порядка 1000 человек – активную молодежь, известных деятелей в области культуры, журналистики, науки, экономики и других областей.

Программа мероприятия включает презентацию социально—значимых молодежных проектов, реализуемых не только в Москве, но и в других регионах России.

В этом году победителей определят в шести номинациях:

1. Лучший проект в сфере сохранения и развития татарского языка и культуры.

2. Лучший проект в области спорта и здорового образа жизни.

3. Лучший проект в области духовного и нравственного воспитания молодежи.

4. Лучший бизнес проект с национальным элементом (малый бизнес).

5. Лучшее студенческое землячество вуза.

6. Лучший татарский блогер.

Оценивать и награждать победителей придут известные государственные и общественные деятели, спортсмены, представители духовной и творческой сфер.

Гостей прямого эфира ждет яркая концертная программа с участием популярных артистов, вокальных и танцевальных коллективов.

Онлайн—трансляция будет осуществляться 26 декабря с 18:00 на сайте https://www.tatyashlare.ru.

Подать заявку на участие можно до 21 декабря по ССЫЛКЕ.

Контакты руководителя оргкомитета для связи:

Артур Рахматуллин тел: 8(917)500-31-42, e-mail: tatyashlare@mail.ru.

tatmsk.tatarstan.ru