Молодежь Сургута провела Новогодний вечер

5 января 2020 года Союз Татарской Молодежи при Национально-Культурной автономии татар г. Сургута организовал «Новогодний вечер» . На мероприятии присутствовали коллектив татарской культуры «Сандугач» , общество татарских женщин «Ак-Калфак» и разговорный клуб «Татарча өйрәнәм».

Гостей ждал Кыш бабай и Кар кызы, а так же подвижные игры ну и конечно же национальные танцы.

Хотим поблагодарить спонсоров мероприятия, а также ресторан «Тюбетей», который предоставил подарочные сертификаты на 3 места. Путём розыгрыша были выявлены 3 победителя. Победители были награждены сертификатами на получение: 3 место — чак-чак, 2 место — губадия, 1 место — бәлеш.

Союз татарской молодёжи г. Сургута