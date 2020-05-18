Молодежь Татарстана приглашают принять участие в конкурсе «Наша Победа 75»

Номинации конкурса:

– «Точка на карте» – сообщение о памятном месте, связанном с вкладом в Победу;

– «Здесь зарождалась Победа» – сообщение в соцсетях о вкладе населённого пункта в Победу;

– «Знаем. Помним. Гордимся!» – сообщение-рассказ с фотографиями о героическом пути родных и близких;

– «Бросок в бессмертие» – сообщение в соцсетях о героях, совершивших подвиг самопожертвования;

– «Хранители времён» – сообщение в соцсетях о семейных реликвиях, связанных с вкладом родных в Победу;

– «Дальневосточный и Забайкальский фронт – забытая война» – сообщение в соцсетях о победе над японскими милитаристами и 75-летии окончания Второй мировой войны.

Заявки и материалы принимаются до 1 октября, а в ноябре будут определены победители. Награждение состоится 9 декабря в рамках празднования Дня Героев Отечества. Об этом сообщает в соцсетях «Республика Татарстан».