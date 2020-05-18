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Молодежь Татарстана приглашают принять участие в конкурсе «Наша Победа 75»

Молодежь Татарстана приглашают принять участие в конкурсе «Наша Победа 75»

в Новости, Слайдер, 75 лет Великой Победе, Главные новости, 18.05.2020 0 6

Номинации конкурса:
– «Точка на карте» – сообщение о памятном месте, связанном с вкладом в Победу;
– «Здесь зарождалась Победа» – сообщение в соцсетях о вкладе населённого пункта в Победу;
– «Знаем. Помним. Гордимся!» – сообщение-рассказ с фотографиями о героическом пути родных и близких;
– «Бросок в бессмертие» – сообщение в соцсетях о героях, совершивших подвиг самопожертвования;
– «Хранители времён» – сообщение в соцсетях о семейных реликвиях, связанных с вкладом родных в Победу;
– «Дальневосточный и Забайкальский фронт – забытая война» – сообщение в соцсетях о победе над японскими милитаристами и 75-летии окончания Второй мировой войны.

Заявки и материалы принимаются до 1 октября, а в ноябре будут определены победители. Награждение состоится 9 декабря в рамках празднования Дня Героев Отечества. Об этом сообщает в соцсетях «Республика Татарстан».

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