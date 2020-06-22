Молодежь Татарстана присоединилась к Всероссийской акции «Свеча памяти»

Татарстанская молодежь присоединилась к Всероссийской акции «Свеча памяти». В этом году мероприятие прошло при соблюдении всех мер предосторожности и собрало не более 20 активистов, в число которых вошли Волонтеры Победы, Общественная Молодёжная Организация «Объединение Отечество Республики Татарстани» и «Курс» ДОСААФ РТ.

В Казани акция стартовала перед вечным огнем в парке имени Горького, где и состоялась минута молчания, после активисты прошли с зажжёнными лампадными свечами до Парка Победы через мост Миллениум.

В акции также приняли участие заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, министр по делам молодёжи Дамир Фаттахов, заместитель руководителя Исполкома Казани Рустем Гафаров, а также начальник штаба Регионального отделения РТ, генерал-майор Александр Бородин и др.

Организаторы выложили из свечей портрет Героя Советского Союза, известного татарского поэта Мусы Джалиля, у памятника Неизвестному солдату в парке имени Горького.

Каждый желающий сможет присоединиться к онлайн-акции на официальном сайте деньпамяти.рф.

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