Молодежный центр «Идель» проводит Школу татарского блогинга ZAMAN

С 3 по 5 апреля 2020 года пройдет Школа татарского блогинга «ZAMAN».

Цель мероприятия: создание пространства для коммуникации и образовательной площадки для приобретения необходимых навыков для создания, ведения и популяризации собственного блога/страницы в социальных сетях/видео-канала.

Организаторы: Министерство по делам молодежи Республики Татарстан; Федеральная национально-культурная автономия татар; Молодежный центр «Идель».

Участники мероприятия: татарская молодежь в возрасте от 18 до 30 лет, заинтересованная в создании качественного контента, ведении блогов, позитивной активности в сети с целью продвижения татарского языка и культуры.

Программа мероприятия: для делегатов будут организованы различные лекции, практические занятия, круглые столы, встречи. Также в рамках программы состоится посещение культурных мероприятий Казани. Проживание участников запланировано в молодежном центре «Волга» (РТ, Боровое Матюшино).

Условия участия: о согласии участвовать в «Школе татарского блогинга» просим сообщить в Молодежный Центр «Идель» до 20 марта 2020 г. путем заполнения анкеты участника по данной ссылке https://forms.gle/o1utGb8tduYcgPtb8

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