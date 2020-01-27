Московские татарские активисты посетили Домодедовский центр для несовершеннолетних «Семья”

Московские татарские активисты по инициативе «Штаба татар» посетили Домодедовский Социально-Реабилитационный центр для Несовершеннолетних “Семья”.

Во время мероприятия гости организовали для сирот развлекательную программу, провели интеллектуальные игры и конкурсы. По окончании праздника все дети получили подарки, сбором которых ранее занимались активисты «Штаба татар».

Как отметила координатор «Штаба татар» Гульнара Яруллина, очень важно, чтобы дети ощущали внимание и заботу. Цель акции – подарить каждому из ребят надежду на то, что они смогут найти себя в жизни. Отдельное спасибо хочется сказать всем, кто откликнулся и помог в сборе подарков для детей.

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