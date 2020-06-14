По поручению татарской общественности города-героя Москвы российский военачальник, генерал-полковник, заместитель Московского городского совета ветеранов и председатель координационного совета «Клуба деловых людей — ДЛ-16» Расим Сулейманович Акчурин поддержал инициативу о присвоении Казани звания «Город трудовой доблести», призвав татар Москвы принимать активное участие в данном проекте. Реализация данного начинания позволит существенно развить усилия по патриотическому воспитанию подрастающего поколения и в целом населения Республики Татарстан, говорится в обращении генерал-полковника Акчурина.

Как мы ранее сообщали, скоро Россия будет выбирать «Город трудовой доблести». Учредить это звание предложил Президент нашей страны.

В списке — 20 городов, среди которых и город Казань, жители которых внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

«Не вызывает сомнений, что железная воля и героический труд жителей Татарстана и города Казани позволили внести достойную лепту в общее дело Великой Победы над фашизмом. Подвиг тружеников тыла не менее значим, чем подвиг фронтовиков, поэтому столица Татарстана достойна звания «Город трудовой доблести» -, обратился председатель координационного совета «Клуба деловых людей — ДЛ-16» Расим Сулейманович Акчурин. Отметим, клуб деловых людей был создан в 1995 году под руководством бывшего руководителя Татарстана Фикрята Табеева. Главная цель клуба — содействие духовному и экономическому развитию России.

На сегодняшний день «Штаб татар Москвы» по поручению клуба деловых людей активно занимается поддержкой инициативы о присвоении Казани гордого звания. Волонтеры «Штаба татар» в социальных сетях ведут объяснительные работы, также сняли рекламный ролик.

На страницеhttps://za.kzn.ru/ вы тоже можете поддержать инициативу присвоения Казани почетного звания и поделиться историей о казанцах — тружениках тыла!

В годы Великой Отечественной войны Казань была одним из важных тыловых центров страны. 139 предприятий города были перестроены на военный лад, в Казань было эвакуировано более 70 предприятий из центральных и западных регионов страны.

Производилось более 600 наименований оружия, боеприпасов, снаряжения, была обеспечена бесперебойная работа по их изготовлению и поставке на фронт. На авиационных заводах города был выпущен каждый шестой боевой самолет.

Благодаря техническим изысканиям С.П.Королева и В.П.Глушко был создан первый отечественный жидкостный реактивный двигатель РД-1.

На базе Казанского порохового завода в Особом техническом бюро был разработан порох к реактивным снарядам для секретной установки «Катюша». За военные годы завод отправил на передовую более 4 млрд зарядов.

Рабочие легкой промышленности выпускали около 200 наименований вещевого снаряжения и обмундирования для бойцов Красной Армии.

В 1941-1942 гг. в Казани функционировали 45 госпиталей. В них прошли курс лечения и реабилитации 334 тысячи бойцов и командиров Красной Армии, 62% которых были возвращены в строй.

Казанское пехотное училище, которое впоследствии стало основой Казанского танкового училища, за годы Великой Отечественной войны подготовило 4628 командиров-танкистов. В 1944 году было награждено орденом Красного Знамени.

Более 75 тыс. человек отмечены орденами и медалями за доблестный труд в Великой Отечественной войне, более 10 человек удостоены звания Героя Социалистического труда.

Значительный вклад казанцев в Победу в Великой Отечественной войне был высоко оценен Указом Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик – город был награжден орденом Ленина.

Штаб татар Москвы