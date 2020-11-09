Москвичам покажут два спектакля из репертуара театра Тинчурина на татарском языке

Татарский государственный театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина сегодня и завтра представит московской публике две постановки на татарском языке. Об этом театр сообщает в социальных сетях.

В первый день гастролей на сцене развернется реальная история «Акча бездә бер букча» («В шаге от бездны»). Главному герою придется сделать сложный выбор с точки зрения морали: вернуть владельцу или же оставить себе найденную дорожную сумку с крупной суммой денег внутри. Спектакль о том, что в стремлении к лучшей жизни зачастую люди не замечают, как постепенно встают на неверный путь, переступая через собственные убеждения и совесть, упуская возможность заполучить уготованное судьбой истинное счастье.

С философских размышлений в мир грез окунется зритель во второй день турне театральной труппы. В лирической комедии «Хыялый» («Мечтатель») в глухую деревню приезжает медсестра, которая поселяется в доме пожилой семейной пары. В отлаженной жизни супругов возникнет целая череда трогательных и забавных сюжетных событий, благодаря которым они наконец сделают шаг на пути понимания друг друга. Зрители столицы вместе с героями научатся еще больше ценить свою жизнь, мечтать и любить.

В видеообращении на татарском языке заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Республики Татарстан Зуфар Харисов пригласил московскую публику на показы спектаклей.

«Уважаемые, дорогие и любимые московские зрители! Мы ждем вас в „Москонцерт Холле“ 9 ноября на реальной истории писателя Зульфата Хакимова „Акча бездә бер букча“ и 10 ноября — на комедии драматурга Салавата Абузарова „Хыялый“. Добро пожаловать», — сказал Харисов.

Оба спектакля будут проходить на татарском языке. Для русскоязычной публики будет обеспечен синхронный перевод.

Показ спектаклей в Москве был запланирован на апрель этого года, однако из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране гастроли были перенесены на ноябрь.

Лиля Шайхутдинова

tatar-inform.ru