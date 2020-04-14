Москвичи – одни из самых активных зрителей трансляции спектаклей Театра Камала

2 апреля Театр Камала объявил об открытии сезона трансляций видеозаписей спектаклей текущего 114 сезона. Самый популярный на данный момент спектакль – «Мэхэббэт FM».
Спектакли вызвали большой резонанс среди жителей Татарстана. Камаловцы получили сотни положительных отзывов в социальных сетях. Важно отметить, что интерес к спектаклям вышел за границы республики. Были зафиксированы покупки трансляций из Финляндии, Бельгии, Германии, Турции и Нидерландов.
Среди российских городов и регионов лидируют Москва, Санкт-Петербург, Самарская и Нижегородская области, Республика Чувашия.
«Мы благодарим тех, кто внес вклад в развитие этого проекта. Даже на расстоянии мы чувствуем огромную поддержку зрителей! Именно благодаря вашему содействию подобные уникальные для республики проекты смогут развиваться. Самых благодарных зрителей мы обязательно поощрим — после карантина вас ждут приятные бонусы», — отмечает директор Татарского государственного Академического театра им. Галискара Камала Ильфир Якупов.
Напоминаем, приобрести доступ к показам можно на сайте kamalteatr.ru.
Рекомендуем купить право показа заранее, так как у каждой трансляции есть временные ограничения. Приобрести просмотр на конкретный спектакль можно только до окончания трансляции. У купивших доступ к трансляциям есть 7 дней для начала просмотра. У тех, кто начал просмотр, есть 48 часов досмотреть спектакль.
Афиша трансляций:
- 15 апреля, 19.00 — БИЮ ПӘРИЕ / ОЧАРОВАННЫЙ ТАНЦЕМ
- 16 апреля, 19.00 — МИРКӘЙ БЕЛӘН АЙСЫЛУ/МИРКАЙ И АЙСЫЛУ
- 17 апреля, 19.00 — ИСӘНМЕ, УЛЫМ! / ЗДРАВСТВУЙ, МАМА, ЭТО Я!
Показ золотой коллекции спектаклей.
Знаковые татарские постановки доступны на официальном YouTube-канале театра бесплатно: https://www.youtube.com/channel/UCVXqpOewT2OV1b5RRu_gE8w
- ӘЛДЕРМЕШТӘН ӘЛМӘНДӘР/СТАРИК ИЗ ДЕРЕВНИ АЛЬДЕРМЕШ (1976 год)
- АХЫРЗАМАН / ПЛАХА (1987 год)
- КАРА ЧИКМӘН / ЧЕРНАЯ БУРКА (2002 год)
- ҮЛЕП ЯРАТТЫ / ЛЮБОВЬ БЕССМЕРТНАЯ (2011 год)
- ЙӨЗЕК КАШЫ / ПЕРСТЕНЬ (2011 год)
- МУЛЛА (2012 год)
- ГАЛИЯБАНУ (2015 год)
- КЫЮ КЫЗЛАР / СМЕЛЫЕ ДЕВУШКИ (2005 год)
- ЛЮСТРА (2008 год)
- КУРЧАК ТУЕ КУКОЛЬНАЯ СВАДЬБА (2009 год)
- КЕЧТҮКЛЕ УЕН ИГРА С МОНСТРИКОМ (2012 год)
- АВЫЛ ЭТЕ АКБАЙ / ДЕРЕВЕНСКИЙ ПЁС АКБАЙ (2013 год)