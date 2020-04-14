Москвичи – одни из самых активных зрителей трансляции спектаклей Театра Камала

2 апреля Театр Камала объявил об открытии сезона трансляций видеозаписей спектаклей текущего 114 сезона. Самый популярный на данный момент спектакль – «Мэхэббэт FM».

Спектакли вызвали большой резонанс среди жителей Татарстана. Камаловцы получили сотни положительных отзывов в социальных сетях. Важно отметить, что интерес к спектаклям вышел за границы республики. Были зафиксированы покупки трансляций из Финляндии, Бельгии, Германии, Турции и Нидерландов.

Среди российских городов и регионов лидируют Москва, Санкт-Петербург, Самарская и Нижегородская области, Республика Чувашия.

«Мы благодарим тех, кто внес вклад в развитие этого проекта. Даже на расстоянии мы чувствуем огромную поддержку зрителей! Именно благодаря вашему содействию подобные уникальные для республики проекты смогут развиваться. Самых благодарных зрителей мы обязательно поощрим — после карантина вас ждут приятные бонусы», — отмечает директор Татарского государственного Академического театра им. Галискара Камала Ильфир Якупов.

Напоминаем, приобрести доступ к показам можно на сайте kamalteatr.ru.

Рекомендуем купить право показа заранее, так как у каждой трансляции есть временные ограничения. Приобрести просмотр на конкретный спектакль можно только до окончания трансляции. У купивших доступ к трансляциям есть 7 дней для начала просмотра. У тех, кто начал просмотр, есть 48 часов досмотреть спектакль.

Афиша трансляций:

15 апреля, 19.00 — БИЮ ПӘРИЕ / ОЧАРОВАННЫЙ ТАНЦЕМ

16 апреля, 19.00 — МИРКӘЙ БЕЛӘН АЙСЫЛУ/МИРКАЙ И АЙСЫЛУ

17 апреля, 19.00 — ИСӘНМЕ, УЛЫМ! / ЗДРАВСТВУЙ, МАМА, ЭТО Я!

Показ золотой коллекции спектаклей.

Знаковые татарские постановки доступны на официальном YouTube-канале театра бесплатно: https://www.youtube.com/channel/UCVXqpOewT2OV1b5RRu_gE8w

ӘЛДЕРМЕШТӘН ӘЛМӘНДӘР/СТАРИК ИЗ ДЕРЕВНИ АЛЬДЕРМЕШ (1976 год)

АХЫРЗАМАН / ПЛАХА (1987 год)

КАРА ЧИКМӘН / ЧЕРНАЯ БУРКА (2002 год)

ҮЛЕП ЯРАТТЫ / ЛЮБОВЬ БЕССМЕРТНАЯ (2011 год)

ЙӨЗЕК КАШЫ / ПЕРСТЕНЬ (2011 год)

МУЛЛА (2012 год)

ГАЛИЯБАНУ (2015 год)

КЫЮ КЫЗЛАР / СМЕЛЫЕ ДЕВУШКИ (2005 год)

ЛЮСТРА (2008 год)

КУРЧАК ТУЕ КУКОЛЬНАЯ СВАДЬБА (2009 год)

КЕЧТҮКЛЕ УЕН ИГРА С МОНСТРИКОМ (2012 год)

АВЫЛ ЭТЕ АКБАЙ / ДЕРЕВЕНСКИЙ ПЁС АКБАЙ (2013 год)

tatmsk.tatarstan.ru