«Мой дядя как-то сказал: «Надо народные татарские песни исполнять»

Московская рок-группа «Карт аяк» появилась осенью 2018 года. Тогда гитарист Ренат Ахметшин начал набирать первый состав музыкального коллектива. Жанрово их музыка представляет из себя смесь фолка, фанка, блюза и рока. На данный момент репертуар группы состоит из собственных песен, а также из композиций на стихи татарских поэтов, например, «Кызыл ромашка» Мусы Джалиля, «Сөембикә манарасы янында» Ильдара Юзеева, «Туган тел» Габдуллы Тукая, а в этом году у ребят вышел сингл «Беренче май». В интервью KazanFirts Ренат Ахметшин рассказал, как все начиналось, почему выбрали название «старая нога» и объяснил, что такое татарский рок.

— Когда я впервые услышала название вашей группы, несколько дней ходила в раздумьях и не могла уловить смысл… Мне казалось, что-то тут не так. В моем понимании, «карт аяк» — это старая нога, раскройте секрет, что такое «Карт аяк?»

— Да, переводится как «старая нога». Я много раз слышал это слово в детстве, так обращались к бабушкам и дедушкам. В татарской «Википедии» написано, что пожилых называли карт-коры, я просто неправильно расслышал и получилось «Карт аяк». Мне это словосочетание показалась необычным, смешным. Изначально, это было рабочее название. Перед первым выступлением ничего не приходило в голову, выступили под названием «Карт аяк». С этого все и началось.

— Ренат, как мне известно, именно благодаря вам возникла новая татарская рок-группа. Получается, вы и есть лидер коллектива?

— Я давно пишу музыку и мне просто предложили сделать это как-то в татарском ключе. В Москве проходил конкурс «Харакат», там нужно было в живую исполнить два произведения. Я предложил выступить вместе своему товарищу — басисту Николаю Потапову и клавишнице Рушание Булатовой, потом мы пригласили вокалистку Альмиру, барабанщика и так образовалась группа.

— Вы играете в стиле блюз-рок-фанк, данное направление переживало свои золотые годы в 60-70-х, как относятся к вашему творчеству нынешнее поколение? Смогли ли вы привлечь внимание старшего поколения, ведь в 60-70-е годы наши бабушки и дедушки проживали свою молодость. Есть среди ваших слушателей ностальгирующие?

— Нынешнее поколение по-разному относится. Честно говоря, никого не опрашивали, кто подходил во время выступления, делился впечатлениями. Наверное, кому не нравилось — они и не подходили. На самом деле, мы еще мало где выступали. Мой дядя как-то сказал: «Что-то непонятное вы играете, надо народные татарские песни исполнять». А вот маме наше творчество нравится.

— Думаю, что за границей больше такой музыкой интересуются, чем у нас. По вашему мнению, где у вас слушателей больше?

— Мы выпустили всего один официальный трек. Одну песню мало-кто мог услышать, тем более за границей. Чтобы ротироваться за границей нужна очень мощная команда, серьезное продвижение. Просто так туда татарская музыка не попадет.

— Татарский-рок — чем он отличается, как создаются татарские песни в этом жанре?

— По сути, он ничем не отличается от русского или зарубежного рока. Отличается только языком. Даже само понятие «рок» до сих пор не имеет конкретных рамок, сложно определить, что рок, а что не рок. The Beatles и Rammstein преподносили себя как исполнители рока, хотя, по сути, в их репертуаре разные жанры. В моем понятие, рок — это когда присутствуют гитара, барабаны и атрибуты живой музыки.

— Как соединяется татарский язык и фольклор с блюзом, фанком и хард-роком?

— Есть основы построения композиций, основы аранжировок. Мы внедряем туда незатейливые мелодии по пентатонике и типичную татарскую музыку. Используем миллизмы, гармонические обороты. На выходе получается классический рок, который в себе содержит все направления, которые были популярны в 70-х годах, только основа, мотивы — татарские.

— Работаете с продюсером или существуете сами по себе?

— Существуем сами по себе без продюсера.

— Кто отвечает за репертуар группы? Как вы отбираете песни, на что обращаете внимание?

— Так как я пишу песни, особого отбора нет. В принципе, песни у нас свои. В нашем репертуаре только один кавер — «Туган тел». Его мы готовили для конкурса «Харакат», а так на паре концертов исполнили, в качестве добивки.

— Я оценила в вашем репертуаре песни «Кызыл ромашка», «Сөембикә манарасы янында», «Туган тел». Соглашусь, звучит эффектно. Когда выйдет первый альбом группы «Карт аяк»?

— У нас всего лишь пару демоверсий и несколько концертных записей в репертуаре, альбом первый готовится, может в этом году выйдет. Все уже записано, осталось все свести.

— Ваша группа вносит свой вклад в сохранение и популяризацию татарской культуры?

— Мы исполняем песни на татарском, музыка у нас татарская. Естественно, стараемся внести свой вклад в популяризацию татарской культуры. Я считаю, чтобы внести ценный вклад, нужно вдохновить публику своим творчеством.

Ландыш Гарифуллина

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