Муфтий — Марату Капкаеву: «Возрождение татарских боевых искусств позволит воспитать среди молодежи чувство национальной гордости»

17 июля в ДУМ РТ побывал бизнесмен, основатель и руководитель Татарского спортивного союза Марат Капкаев. Почетного гостя встретил глава мусульман Татарстана, муфтий Камиль хазрат Самигуллин.

Чемпион и победитель Кубка мира по джиу-джитсу, серебряный призер чемпионата мира и Европы, мастер спорта Марат Капкаев посетил муфтият с целью обсудить с Камилем хазратом возможность проведения чемпионата мира по джиу-джитсу в Казани совместно с оргкомитетом Чемпионата мира по профессиональному джиу-джитсу в Абу-Даби. Марат Капкаев рассказал об опыте развития джиу-джитсу в Дубае, сборная команда которой относится к числу топовых в разделе Не-ваза.

Заодно руководители обменялись мнениями по вопросу возрождения утраченных татарских боевых искусств, в том числе каракаплан и фехтование татарской саблей.

Камиль хазрат поделился с гостем впечатлениями от результатов конференции по развитию корэш, проведенной совместно в Федерацией корэш России в стенах муфтията, и подчеркнул важность популяризации татарских боевых искусств среди молодежи. По словам Камиля хазрата, возрождение боевых искусств и традиций татарского народа позволит воспитать в мужской части татарской молодежи чувства национальной гордости и самосознания, гражданской ответственности за судьбу собственного народа и родного языка, а также сформировать среди молодых людей активную позицию в сохранении религиозных и национальных обычаев.

Марат абый всецело поддержал мнение Камиля хазрата и также высказал свои взгляды на проблему сохранения национальной идентичности и единства татарской нации.

Пропаганда активного и здорового образа жизни – неотъемлемая часть молодежной политики ДУМ РТ. Спортивные мероприятия являются важным средством объединения, укрепления дружбы и взаимопонимания в среде молодых мусульман, а также между представителями традиционных конфессий. Они ориентированы на формирование личности с активной гражданской позицией, с общепринятой системой ценностей и открытой к восприятию «других» религий. Важно, что активная работа по организации спортивных соревнований и турниры показала себя наиболее эффективной в борьбе с идеями религиозной нетерпимости среди молодежи. Пророк Мухаммадﷺ сказал: «Сильный верующий лучше перед Аллахом и более любим Им, чем слабый верующий, хотя в каждом [из них] есть благо….». ДУМ РТ является организатором таких ежегодных спортивных инициатив, как Всероссийский турнир по джиу-джитсу на Кубок имени Марджани и Республиканский турнир по корэш и армрестлингу на Кубок ДУМ РТ.

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