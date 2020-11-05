Муфтий ознакомился с ходом строительства Соборной мечети в Высокогорском районе

3 ноября муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин совершил рабочую поездку в районный центр Высокая Гора. Вместе с главой мусульман республики Высокую Гору посетили директор Казанского высшего мусульманского медресе имени 1000-летия принятия Ислама Ильяс хазрат Зиганшин, ректор Болгарской исламской академии Данияр Абдрахманов, преподаватель университета Аль-Азхар, доктор Адхам Фаррадж. Гостей встретили глава района Рустам Калимуллин и имам-мухтасиб Высокогорского района Талгат хазрат Гайфуллин, которые ознакомили муфтия с ходом строительства Соборной мечети, которая возводится здесь, в центре района.

Рустем Галиуллович проинформировал Камиля хазрата Самигуллина о проделанной работе и провел экскурсию по объекту. Глава администрации района отметил, что Соборная мечеть находится в самом красивом и удобном для людей месте — рядом с новостройками села Высокая Гора и рядом с бытовыми, социальными, спортивными объектами, обслуживающими население – детским садом, школой, стадионом, бассейном, парками.

Приветствуя всех гостей, Рустам Калимуллин, в первую очередь, отметил вклад высокогорцев, спонсоров и неравнодушных людей, которые поддержали строительство мечети и приняли участие в этом священном деле: «В настоящее время завершено 90 процентов строительных и ремонтных работ. Теперь, когда здание почти готово к эксплуатации, пора завершить внутреннюю отделку и благоустройство прилегающей территории. С благословения духовенства мы планируем открыть мечеть в ближайшем будущем», — сказал он, представив каждую комнату, которую намерены создать в мечети.

На сегодняшний день мечеть оборудована системой отопления, водоснабжения, проведены работы по проведению электричества, сама мечеть подключена к центральной канализации, во дворе застилан асфальт, для прихожан мечети оборудована парковка. По словам главы района, на первом этаже мечети общей площадью 1 000 квадратных метров планируется создать тахаратхану (помещение для совершения малого омовения перед намазом), душевую и столовую для мужчин и женщин. На первом этаже будет молельный зал, кабинеты для имам-хатыба и сотрудников мечети. На втором этаже планируется создать библиотеку, читальный зал, учебные классы, комнату для отдыха. Уже выданы заказы на закупку минбара, ковров, различных аксессуаров и оборудования — они займут свое место, как только будут завершены ремонтные работы.

Камиль хазрат Самигуллин поблагодарил администрацию района, лично Рустама Галиулловича Калимуллина и всех строителей. Стоит отметить, что эта Соборная мечеть скоро станет пятой действующей мечетью районного центра.

dumrt.ru