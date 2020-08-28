Муфтий посетил открытие мечети в Менделеевске

27 августа муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин посетил Менделеевский район республики. Здесь состоялось долгожданное радостное событие – открылась новая мечеть.

Рабочую встречу в район Татарстана Камиль хазрат начал со знакомства с результатами деятельности Менделеевского мухтасибата. Имам-мухтасиб района Ирек хазрат Нуриев встретил муфтия и рассказал ему об основных направлениях развития мухтасибата.

Затем гости со всей республики, хазраты и представители районной администрации последовали на основное мероприятие – открытие мечети в деревне Татарский Ахтиял. На открытии мечети присутствовали глава Менделеевского района Валерий Чершинцев, приехали мухтасибы соседних Агрызского, Елабужского, Челнинского, Мамадышского районов, было много гостей и местных жителей.

Мероприятие началось с чтения сур Священного Куръана имамом-мухтасибом Агрызского района Абдулькарим хазратом Гиззатуллиным.

Камиль хазрат вручил благодарственные письма тем, кто помог при строительстве мечети от имени Духовного управления мусульман РТ. После окончания торжественной части советник муфтия по работе с мухтасибатами Равиль хазрат Зуферов сделал коллективное дуа с присутствующими.

Ирек хазрат ознакомил муфтия с историей строительства этой мечети. Много сил в это дело вложила местная жительница Рахима апа Хаертдинова. Несмотря на то, что ей уже 90 лет, он оказала большую финансовую помощь при строительстве. Алмаз и Айдар Хайретдиновы, Рустам Хисаметдинов, Фассахутдин Фатхутдинов, Ленар Шайхульахматов, Рафаиль Ахметшин , а также другие жители и выходцы из села выделили часть своего халяль имущества и сами приняли участие при строительстве. Жители деревни приступили к строительству мечети в 2017 году, площадь здания – 64 кв.м, она может одновременно вмещать до ста человек. На сегодняшний день в Менделеевском районе открыты для прихожан 12 мечетей.

dumrt.ru