Муфтий Татарстана открыл в Елабужском мухтасибате школу «Ихсан» с татарским языком воспитания

Сегодня, в 14 день месяца Мухаррам (2 сентября), в Елабуге при участии муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина состоялась церемония открытия средней общеобразовательной школы «Ихсан». Частное образовательное учреждение учреждено Духовным управлением мусульман РТ и рассчитано на обучение 100 детей. На церемонию открытия школы съехались многочисленные гости, руководители районной администрации и отдела образования, имамы-мухтасибы соседних районов, спонсоры и строители. Среди именитых гостей были глава Елабужского района Рустам Нуриев, председатель совета аксакалов ДУМ РТ Айрат хазрат Аюпов, директор Казанского высшего мусульманского медресе имени 1000-летия принятия Ислама Ильяс хазрат Зиганшин и др.

Школа открылась стараниями Елабужского мухтасибата и получила лицензию Министерства образования и науки Республики Татарстан. Двухэтажная школа расположена в микрорайоне «Танайка-2» города Елабуги. В 2016 году при поддержке муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина мухтасибат приступил к реализации проекта школы. За три года при помощи спонсоров здание было отстроено, за последний год сделали косметический ремонт и закупили необходимую мебель, компьютеры и инвентарь. Площадь кирпичного здания оставляет 850 кв.м., школа вмещает 100 учеников. Здание подсоединено к центральной отопительной системе, к линиям холодного и горячего водоснабжения и к канализационной системе города. Здание полностью соответствует требованиям пожарной безопасности.

В этом году школа «Ихсан» приняла в своих стенах на обучение в 2020-2021-м учебном году 15 детей I-IV классов. В следующем году планируется принятие учеников на обучение в V-IX классах.

Школа будет реализовывать учебный процесс с нравственно-воспитательным уклоном. Таким образом, помимо получения среднего образования, учащиеся смогут посещать уроки нравственности и воспитания в рамках дополнительного образования и внеурочной деятельности. Обучение религиозной нравственности и правилам ахляка будет проводиться в мечети «Шатлык», расположенной рядом со школой.

Уроки адаба и ахляка будут проводиться на татарском языке один час в день с понедельника по субботу. Школа «Ихсан» будет применять интерактивные методики обучения и работать в полилингвальном направлении: ученики будут изучать татарский, русский, английский и арабский языки. Также к преимуществам школы можно отнести трехразовое халяль-питание, круглосуточное видеонаблюдение школьной территории, внутренние удобства школы и группы продленного дня, организация внеклассных мероприятий. В здании есть спортзал, медпункт, столовая и IT-класс. Почти готова уличная спортплощадка – там можно будет играть в волейбол, мини-футбол, баскетбол, заниматься гимнастикой. Прием в школу новых учеников продолжится в течении года, приоритет будет предоставлен жителям городу Елабуга и Елабужскому району.

Школа «Ихсан» — не единственный опыт Духовного управления мусульман РТ по учреждению татарских школ. В деревне Бурбаш Балтасинского района работает мусульманский пансинат для мальчиков «Ярдәм» с татарским языком воспитания, а в Альметьевске – общеобразовательная школа «Нур» с татарским языком обучения.

dumrt.ru