Муфтий Татарстана совершил рабочую поездку в Апастовский мухтасибат.

Сегодня, 30-го числа месяца рабиаль-ахир (15 декабря), муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин совершил рабочую поездку в Апастовский мухтасибат. Здесь он встретился с главой района Равилем Хисамутдиновым, посетил вместе с ним строящееся здание Центра мусульманской молодежи и принял участие во встрече с мусульманами в районном Доме культуры. На встрече, прошедшей в здании районной администрации, речь шла о религиозной ситуации в мухтасибате и сотрудничестве по направлениям религиозного просвещения населения.

Свой рабочий визит Камиль хазрат начал с ознакомления с ходом строительства Центра мусульманской молодежи в Апастовском районном центре. Имам-мухтасиб района Мирхат хазрат Замалиев, оценив значение этого центра в жизни местных мусульман, подвел итоги строительных работ, проделанных в течение года при материальной поддержке единоверцев. Центр будет использоваться в интересах апастовских мусульман и станет местом просвещения и полезного отдыха. Так, здесь планируют открыть занятия для детей старше 7 лет по заучиванию Куръана отдельно для мальчиков и девочек. На площадях одноэтажного здания разместят помещения для намаза, учительская, санузлы и столовая. Ожидается, что Центр откроется к следующему лету.

Далее муфтий хазрат, глава района, гости отправились в районный Дом культуры на ежегодное отчетное заседание мухтасибата. В его работе приняли участие имамы, абыстаи, социальные работники, воспитатели детских садов, заместители директоров школ по воспитательной работе, а также родители тяжелобольных детей и многодетных семей, которым в течение уходящего года мухтасибатом была оказана помощь.

Первым с приветственным словом выступил глава администрации Апастовского района Равиль Хисамутдинов. Он рассказал о достижениях района за отчетный период. Затем с проповедью и духовным наставлением к присутствующим обратился муфтий Камиль хазрат Самигуллин. Далее с итогами деятельности мухтасибата в 2020 году ознакомил имам-мухтасиб района Мирхат хазрат Замалиев. Он рассказал об опыте реализации социально-значимых инициатив в мухтасибате, в особенности работе с детьми и трудными семьями, а также о плодотворном сотрудничестве с детскими садами и школами. В ходе встречи имам-хатыбу села Бегишево Фариду Бикмухаметовичу Ярмиеву за многолетний добросовестный труд была вручена медаль ДУМ РТ. За вклад в развитие ислама в районе были вручены благодарственные письма муфтия Камиль хазрата Самигуллина и мухтасибата и другим участникам собрания.

Вторая часть встречи прошла в формате «вопрос-ответ»: Камиль хазрат ответил на вопросы имамов по темам выдачи закята и садаки, совершения пятничной молитвы, погребения умерших от covid-19, поддержания порядка на кладбищах и пр. Кроме того, Камиль хазрат рассказал о достижениях мусульманского телеканала «Хузур ТВ», в частности, о расширении географии его вещания и запланированном разделении вещания на татарском и русском языках. Участники высоко оценили качество телепередач канала «Хузур ТВ» и обратились с просьбой рассмотреть возможность публикации программы передач в районной газете. Отдельно имамы выразили муфтию благодарность за подготовку Нигезлэмэ — «Положения об исполнении богослужений и религиозных обрядов имамами-хатыйбами ДУМ РТ», которое стало настольной книгой всех хазратов в Татарстане.

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