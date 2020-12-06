Муфтий Татарстана встретился с генеральным консулом Узбекистана в Казани

Сегодня муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин встретился с генеральным консулом Узбекистана в Казани Фариддином Насриевым. Они обсудили сотрудничество в сфере развития зиярат-туризма (паломнического туризма к святым местам) в Узбекистане. В братской республике много памятных мест, связанных с именами выдающихся мусульманских деятелей, в том числе татарских. Известно, что в Бухаре учился и великий татарский богослов Шигабутдин Марджани.

В прошлом году в рамках Первого Международного форума по зиярат-туризму (паломническому туризму) была открыта мемориальная доска в его честь. Камиль хазрат Самигуллин также предложил гостю проводить в Бухаре чтения ученого Имама Бухари и издавать его труды на арабском языке.



В память о встрече Камиль хазрат вручил генеральному консулу Узбекистана в Казани Фариддину Насриеву перевод смыслов Куръана на русском языке «Калям Шариф. Перевод смыслов». Гость в свою очередь вручил муфтию памятный сувенир.

dumrt.ru