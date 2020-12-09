Муфтий встретился с новым преподавателем БИА Али Махди Османом

В 23-ий день месяца раби аль-ахир (8 декабря), ДУМ РТ посетил преподаватель одного из ведущих вузов исламского мира – университета аль-Азхар – доктор Али Махди Осман. Прибыв в Татарстан по приглашению преподавать в Болгарской исламской академии, учёный в первую очередь встретился с муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным.

Шейх является автором множества книг по актуальным вопросам ислама. Привлечь его к преподаванию в БИА удалось благодаря успешному сотрудничеству со Всемирным советом мусульманских общин. Готовность авторитетного ученого оказать содействие в деле развития исламского образования в Татарстане свидетельствует о высоком уровне сферы мусульманского научного богословия в республике. Доктор будет вести преподавательскую деятельность в БИА и руководить научной деятельностью студентов.

В ходе встречи с шейхом Камиль хазрат познакомил его с жизнью мусульман Татарстана, с ситуацией в религиозной сфере, развитием ислама и богатым татарским богословским наследием. Также он рассказал ему об особенностях системы исламского образования в Татарстане, в том числе и научно-образовательных процессов БИА.

Отдельно Камиль хазрат остановился на деятельности ДУМ РТ и его роли в развитии ислама. Муфтий рассказал о работе муфтията в области изучения и издания Куръана, издательском деле и возрождении татарского богословского наследия. Шейх выразил живой интерес к татарским научно-богословским источникам и готовность ближе ознакомиться с этими трудами.

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