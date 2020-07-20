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Муфтият Татарстана озвучил требования к мусульманам на Курбан-байрам

Муфтият Татарстана озвучил требования к мусульманам на Курбан-байрам

в Новости, Слайдер, Религия, Главные новости, 20.07.2020 0 3

Заммуфтия Татарстана Рустем хазрат Валиуллин рассказал, какие вводятся в этом году требования к мусульманам при праздновании Курбан-байрама 31 июля в виду сложившейся ситуации с коронавирусом.

— Просим прихожан в этом году не опаздывать в мечети. Потому что при молитве мы будем соблюдать социальное дистанцирование. Места в мечети не всем достанутся, — заявил заммуфтия РТ.

Чтение намаза и проповедь в мечетях начнутся в 3:30, а завершатся в 4:30.

— Мусульманин с собой должен будет принести свой намазлык (коврик для молитвы), респиратор или маску и перчатки, — заявил Валиуллин.

kazanfirst.ru

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