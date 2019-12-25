Муфтиятом отсканировано и загружено на сайт электронной библиотеки Darul-Kutub.com 166 «новых» старинных книг

В 2019 году книжный фонд электронной библиотеки Darul-Kutub.com, проект реализации которой Духовным управлением мусульман начато в 2013 году, значительно обогатился – на сайт были размещены 166 «новых» отсканированных трудов, изданных в Казани до 1913 года.

Таким образом, на сегодняшний день электронная библиотека Darul-Kutub.com вмещает в себя 973 наименования старинных книг (это около 1200 томов), среди которых классические дореволюционные труды татарских ученых и богословов. Примечательно, что муфтиятом Татарстана ведется активное сотрудничество с дагестанскими коллегами, предоставляющими для загрузки на сайт отсканированные книги татарских богословов и ханафитских алимов.

Кроме того, на сайте стараниями специалистов Издательского дома «Хузур» муфтията Татарстана были «увековечены в цифре» книги, изданные в типографии «Матбагаи исламия» («Исламская типография»). Типография была основана татарскими иммигрантами в Токио в 1930 году.

Проект Darul-Kutub.com активно развивается силами Издательского дома «Хузур» ДУМ РТ с целью сохранения татарского богословского наследия и его дальнейшего изучения, перевода на современный татарский и русский языки, как альтернативы зарубежным трудам и противодействия радикальной идеологии, а также обеспечения мусульман доступными и авторитетными источниками ханафитского мазхаба. Сайт позволяет не только находить ценные труды, но и читать эти книги онлайн или скачать на бесплатной основе. Дизайн сайта адаптирован для всех экранов ПК, смартфонов и планшетов. Можно осуществлять поиск по авторам, названию книги и категориям.