Мухаметшин: Перед Комиссией по сохранению татарского поставлены масштабные задачи

В Татарстане начала работу Комиссия при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка. Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин в ходе пресс-конференции отметил, что перед этой структурой «поставлены очень объемные задачи».

«Задачи очень объемные стоят перед этой комиссией, которую возглавил Марат Ахметов. В ее состав вошли многие защитники родного языка, депутаты, ученые. То есть люди, обеспокоенные тем, что задача, поставленная в нашей Конституции перед всеми нами по изучению родного языка, буксует. Все эти нормы еще не отрегулированы федеральными структурами. Федерального государственного образовательного стандарта до сих пор нет в этой части», – сказал Мухаметшин.

Глава парламента заметил, что учебники по татарскому языку разрабатываются в республике и печатаются для других субъектов Федерации. И в настоящее время ведется очень большая работа по разработке таких учебников.

«Здесь большой объем работы. Безусловно, там, где проживают татары, нужно создавать возможности для изучения татарского языка. Думаю, и другие национальные республики таким же путем пойдут. Каждый хочет сохранить язык отца и матери. Ведь если не сохранять родной язык и традиции, то мы блекло будем жить. Это понимание у нас у всех есть», – подчеркнул Председатель Госсовета.

Основные направления работы Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка обозначил на первом заседании ее руководитель – зампредседателя Госсовета РТ Марат Ахметов

tatar-inform.ru