«Мухаммадия»: реставрация по историческим образцам

Одну из старейших мечетей Татарстана будут реставрировать по историческим образцам, заявил руководитель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«В рамках реставрации будут восстановлены утраченные парапетные ограждения, заменены оконные и дверные заполнения на новые, выполненные по историческим образцам, заменена деревянная обрешетка кровли и непосредственно сама кровля. Кроме того, запланированы работы в части обследования и усиления фундаментов, а также решены вопросы с гидроизоляцией. Соответственно, о сносе речи не идет, комплекс зданий стоит на государственной охране и подлежит исключительно сохранению», — отметил Иван Гущин в комментариях ИА «Татар-информ».

В ходе подготовки проекта проводились различные исследования, к тому же проект реставрации прошел через публичные обсуждения, а уж затем был утвержден комитетом осенью прошлого года.

Иван Гущин также отметил, что реставрация здания медресе «Мухамадия», где учились писатель и драматург Галиаскар Камал, революционер Хусаин Ямашев, писатель Фатих Амирхан, драматург Карим Тинчурин, запланирована уже на следующий год.

Также в план реставрационных работ вошла реконструкция «Галеевского медресе» и «Сагитовского медресе».

К слову, еще в советское время — в 1986 году – не только эти, но и другие постройки были включены в список охраняемых объектов. Специальное постановление издал Совет Министров ТАССР.

В ходе глобальных исторических исследований было принято решение поставить на учет только обозначенные здания. Напомним, что возле комплекса находится двухэтажное общежитие при медресе. Но оно не имеет статуса объекта культурного наследия и не значится в охранных реестрах.

idel-tat.ru