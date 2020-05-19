Мультконцерт_Татаркино ко Дню защиты детей

31 мая и 1 июня в аккаунтах ГБУК «Татаркино» в социальных сетях будет показан необычный «Мультконцерт». Песни из любимых советских мультфильмов исполнят известные актеры Татарстана, работающие в театрах и имеющие опыт съемок в кино. Для каждой песни будет создан небольшой клип.

«В это сложное время нам хочется прежде всего порадовать наших детей, которые оказались лишены привычного общения, праздников и активностей, — рассказывает директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова. — После проведения песенного марафона к 9 мая мы получили много откликов с просьбой продолжить проект — так родилась идея создать «Мультконцерт» ко Дню защиты детей. В акции примут участие известные актеры Камаловского, Тинчуринского театров, татарского ТЮЗа, снимавшиеся в фильмах «Зулейха открывает глаза», «Байгал», «Кире», «Неотосланные письма». Это Фирая Акберова, Ирек Хафизов, Ришат Ахмадуллин, Гузель Минакова, Фируза Зинатуллина и другие».

К участию в акции также приглашаются семьи с детьми. Необходимо исполнить песню из любого мультфильма и выложить запись исполнения на личной странице в социальной сети Instagram с хештегом #Мультконцерт_Татаркино (петь или играть на инструментах должны дети и родители совместно). Организаторы акции выберут 10 лучших выступлений, победители получат призы. Также победившие будут приглашены для выступления на концерте, который планируется провести в офлайн-формате 8 июля, в День семьи, в сквере Аксенова у кинотеатра «Мир».