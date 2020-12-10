MUSLIMMOL провел экскурсионный вечер для волонтёров

Сегодня, в 24-ый день месяца раби аль-ахир (9 декабря), движение «MUSLIMMOL» при социальном отделе ДУМ РТ провёл для волонтеров экскурсионный вечер на тему «История Ислама в России». Мероприятие прошло в региональном мультимедийном историческом парке «Россия – моя история». Экскурсию посетили участники волонтерского движения «MUSLIMMOL» при ДУМ РТ.

Развитие движения мусульманских волонтеров является важным направлением молодежной политики ДУМ РТ. На сегодняшний день в базе волонтеров ДУМ РТ зарегистрировано свыше 1000 добровольцев в возрасте от 14 до 80 лет. В числе прочего они ежегодно принимают участие в организации и проведении традиционного Республиканского Ифтара, Болгар жыены, акции «Рамадан – месяц добрых дел», сборе и распределении гушр-садаки для нуждающихся и в прочих социальных активностях.

dumrt.ru