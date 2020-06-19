Мусульмане Эстонии: как татары превращали пожарное депо Таллина в мечеть

В 1860-х годах татарские торговцы в основном обосновались в трех городах Эстонии — Нарве, Таллине и Раквере. Причем самой развитой считалась татарская община в Нарве. Подтверждением постоянного проживания татар в этих городах является возникновение в них мусульманских кладбищ.

Согласно Первой Всероссийской переписи 1897 года в Таллине проживало 109 татар. Опять же военнослужащие в этой переписи не учитывались. Поэтому реальное количество татар-мусульман было намного больше. По некоторым оценкам в 1914 году в Таллине проживало уже около 2000 татар.

На рубеже 19 и 20 веков община татар выросла настолько, что во время религиозных праздников приходилось снимать большие помещения. Так, например, по воспоминаниям одного из лидеров татарской общины Эстонии Надира Айзатуллина (1928-2007), в начале 20 века для проведения праздничных намазов татары Таллина арендовали зал пожарного депо в центре города на площади Виру.

Здание депо сохранилось до наших дней. И если внимательно посмотреть на архитектуру самого здания, то оно отчетливо напоминает мечеть, потому что имеет каланчу похожую на минарет мечети. Поэтому думается неспроста татары арендовали именно это здание.

Поселившиеся в Эстонии татары продолжали поддерживать связь со своей родиной в Поволжье и старались помогать своим землякам. Например, торговец Закир Закиров (Zakir Zakerov), обосновался в Эстонии в конце 19 века. У него был успешный магазин на той же самой площади Виру в центре Таллина. Рядом с Закировым всегда в качестве учеников находились по шесть-семь соплеменников из Нижегородской губернии, иногда их количество доходило до двенадцати. Здесь они обучались торговле, а также русскому языку. Обучение обычно длилось два года, и у них был месяц отпуска, в течение которого они могли посетить родную деревню.

До революции 1917 года самым уважаемым и богатым из всех татар в Эстонии был Сибгатулла Магдеев (Sigbatulla Magdejev). Местные жители прозвали его татарским королем. Сибгатулла Магдеев прибыл в Таллинн в 1885 году, и вскоре стал успешным и богатым предпринимателем. Богатство Сибгатуллы Магдеева было связано с его торговлей мехами, коврами и ювелирными изделиями. Он имел деловые связи в Санкт-Петербурге и Пскове, а среди его клиентов были даже великие князья.

Магдеев купил участок земли возле внутреннего городского кладбища Таллина, и основал там отдельное мусульманское кладбище. Кладбище было окружено каменной стеной, а его железные ворота были украшены полумесяцами — символами ислама. Во время Великой Отечественной войны кладбище попало под бомбардировку. К сожалению, в начале 1950-х годов кладбище было окончательно уничтожено. Тем не менее, сохранилась старая стена кладбища, которая все еще находится рядом с кладбищем Сил обороны.

Из-за Первой мировой войны и последующего свержения царской власти и суматохи гражданской войны татарская община Таллина сократилась до нескольких сотен человек. После распада Российской империи 24 февраля 1918 года Эстония провозгласила свою независимость. Первая исламская община была официально зарегистрирована в Нарве в 1928 году (Нарвский “Магометанский Приход”).

Татары купили в Нарве большой деревянный дом и превратили его в мечеть. Нарвская община старалась активно сохранять татарское национальное самосознание. Второе исламское общество было зарегистрировано в 1939 году в Таллине (Таллинская религиозная ассоциация Магомета).

В 1940 году советские войска оккупировали Эстонию. Деятельность всех исламских общин оказалась под запретом. Здания обеих общин были разрушены войной в 1944 году. В советский период исламская община действовала неформально — проводились молитвы, совершались религиозные обряды и отмечались религиозные праздники.

Мухсин Нурулла

islam-today.ru