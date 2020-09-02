Мусульманский «Лекторий» открывает новый сезон: первая лекция посвящена исламским финансам

14-го числа месяца Мухаррам (2 сентября) в Казани возобновляет свою работу открытый мусульманский «Лекторий», завоевавший широкую популярность среди молодежи. Новый сезон лекций стартует в здании муфтията Татарстана. Тема первой лекции − «Ислам и финансы. Теория и практика». Спикеры – специалисты в области исламских финансов дадут развернутые ответы на вопросы об инвестициях, помогут разобраться в инструментах мусульманского инвестирования в недвижимость, расскажут о существующих на рынке Татарстана возможностях приобретения жилья дозволенным Шариатом способом, получения халяль выгоды от использования финансов и пр.

Шариатский эксперт ДУМ РТ, специалист мусульманского call-центра «Даруль ифта», преподаватель РИИ Ахмад хазрат Абу Яхъя выступит с лекцией на тему «Нормы шариата в сфере финансов. Основные положения». В своем выступлении он раскроет понятия исламского банкинга и порядок работы исламских финансовых инструментов, требования, предъявляемые к страхованию в исламе, объяснит, почему брать и давать деньги под проценты в исламе является запрещенным действием (риба).

Далее лекция перейдет в практическое русло – речь пойдет об исламской ипотеке. Приглашенные гости расскажут о возможностях использования рассрочки для покупки недвижимости − квартиры, комнаты, дома или земли по канонам Шариата. О порядке предоставления новых исламских финансовых услуг расскажут представитель банка «Ак барс» Руслан Халиуллин и специалист организации «Унистрой», координатор проекта «Беспроцентная рассрочка по канонам Шариата» Рамиль Батыршин.

Посетить мусульманский молодежный «Лекторий» может любой желающий. В связи с пандемией и необходимостью соблюдать меры безопасности, количество мест ограничено до 50. Регистрация и бронь места — в директ аккаунта @muslimmol.

Начало лекции: 2 сентября, 19.00 ч. Вход бесплатный.

Адрес: г. Казань, ул. Г. Тукая, д. 38, 3 этаж, конференц-зал.

Телефон для справок: +7 (843) 237-86-18 (отдел социального развития ДУМ РТ)

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