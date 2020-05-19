Музей истории и культуры крымских татар провел тематическое мероприятие, посвященное памяти ветерана ВОВ

К 75-летию Великой Победы Музей истории и культуры крымских татар Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника в виртуальном формате провел тематическое мероприятие «Бессмертный подвиг Ваш мы не забудем!», посвященное памяти ветерана Великой Отечественной войны, полковника, почетного гражданина города Бахчисарая Решата Садрединова. Все народы нашей страны чтят память своих героев, бережно хранят их истории и награды. Каждый фронтовик – это целая жизнь ежедневного подвига, мужества и любви к жизни. В судьбе одного человека просматривается судьба всего народа, всей страны.

На официальном сайте Бахчисарайского музея-заповедника представлена презентация и методическая разработка данного мероприятия для широкого круга пользователей сети Интернет.

При подготовке презентации использовались кадры военной кинохроники, песни военных лет, личные фотографии и воспоминания ветерана. Сотрудники музея надеются, что в дальнейшем данные материалы могут использоваться в школах для проведения внеклассной работы.

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