Музей ИЗО РТ получил в дар 600 произведений: живопись, ваяния из бронзы и мрамора

Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» в Москве безвозмездно передает Музею изобразительных искусств Татарстана на постоянное хранение более 600 произведений из своих фондов. Об этом в интервью «Татар-информ» рассказала директор ГМИИ РТ Розалия Нургалеева.

«Это совершенно дивные вещи — это не гипс. Более 250 скульптур советского времени из бронзы, мрамора и гранита авторства художников из разных республик СССР, а также живопись (есть даже уникальный портрет подростка Ленина) и декоративно-прикладное искусство. Большое количество графики, в том числе прибалтийской. А у нас вообще никогда не был представлен прибалтийский регион», — сказала Нургалеева.

По ее словам, подобное пополнение фондов стало возможным благодаря решению Министерства культуры РФ в связи с разрастанием коллекций крупных музеев и при этом фактическим отсутствием возможности демонстрировать все собранные за долгие годы экспонаты.

«Работ у них накопилось очень много, они были под слабым надзором и не экспонировались. Мы — единственный музей, который заявился на хорошем уровне, чтобы нам передали эти произведения (многие музеи заявились только на 2-3 вещи, 20 работ). Мы настойчиво заявлялись, сделали хороший отбор. Поскольку у нас в этом году столетие ТАССР, нам передается в основном советское искусство — ХХ век», — пояснила директор ГМИИ РТ.

Сейчас два реставратора и научный сотрудник Музея ИЗО РТ находятся в Подмосковье, где все отобранные для Татарстана произведения пакуются для транспортировки. До конца года они будут доставлены в Казань. В подвале главного здания Музея ИЗО РТ (усадьбе Сандецкого), Галерее современного искусства и «Хазине» музейщики отводят место под хранение новых поступлений.

«Это очень сложно — для этого необходимо оборудование и т. д., но мы к этому готовились целенаправленно. Мы уже два года работаем над этой темой, и это большое достижение для нас — добиться, чтобы нам передали такое количество работ. Но при этом скульптуры надо приводить в порядок: они стояли на бетонном полу — не как у нас в хранилище, где обеспыливается, климат-контроль и т. д. Элементарно нужно сделать обмеры скульптур», — отметила собеседница агентства.

Начать демонстрировать новые поступления планируется частями уже в 2021 году — по мере того, как будут приводить их в надлежащий вид и вносить в каталог фондов ГМИИ РТ.

«На следующий год траншами планируем выставки новых поступлений. Логистику уже продумали — будем размещать на первый этаж галереи „Хазине“ и первый этаж Галереи современного искусства», — рассказала Розалия Нургалеева.

К слову, к описанию новоприбывших экспонатов, их обмерам, по популярной сейчас тенденции подумывают привлечь волонтеров. Предварительно такая возможность уже обговорена с хранителем Музея ИЗО РТ.

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