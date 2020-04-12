Музей «Куликово поле» готовит выставку о столице древнего татарского ханства

Почти 700 экспонатов, в том числе подлинные предметы с археологических раскопок в древней столице Болгарского ханства — городе Болгаре в Татарстане, представят в музее «Куликово поле» в Тульской области. Это совместный проект с Болгарским государственный историко-архитектурным музеем-заповедником, приуроченный к 100-летию образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР), рассказали ТАСС в пресс-службе «Куликова поля».

«На выставке будет представлено 692 экспоната из фондов Болгарского музея-заповедника. Это предметы археологии, найденные на территории древнего Болгара, в том числе различные кованные и литые орудия труда, бронзовые, медные украшения, элементы одежды, вооружения, монеты конца первого тысячелетия нашей эры. А также живописные полотна, посвященные жизни города в XI-XIV веках. Проект приурочен к 100-летию образования ТАССР», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что Болгар — Болгарское городище, памятник федерального значения находится в Республике Татарстан в 200 км от Казани. Поселение там непрерывно существовало более 1 тыс. лет, в XIII веке Болгар стал столицей Болгарского ханства и центром Золотой Орды, находился на пересечении Великого Волжского и Великого Шелкового путей. «Болгар считается местом официального принятия ислама в 922 году волжскими болгарами — предками казанских татар. Культурный ландшафт места сохраняется в неизменном виде на протяжении тысячелетия, и в 2014 году, городище было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО», — отметили в пресс-службе.

Сотрудники музея-заповедника «Куликово поле» завершают монтаж экспозиции, она расположится в музейном комплексе, который в 2016 году открылся в деревне Моховое, рядом с местом Куликовской битвы. «Выставку планируем открыть для посетителей в июне, поскольку рядом находится официальная дата образования ТАССР — 27 мая. Но все зависит от того, будут ли сняты временные ограничения на работу учреждений культуры и проведение массовых мероприятий, которые введены из-за пандемии коронавируса», — добавили в пресс-службе.

Указом президента Татарстана от 25 сентября 2019 года 2020 год объявлен в республике Годом 100-летия образования ТАССР. Старт празднованию юбилея был дан в декабре, на 2020 год намечено более 1,5 тыс. различных мероприятий от федерального до муниципального уровней.

tass.ru