Музей Старо-Татарской слободы

С чего лучше начать знакомство с Казанью? Из множества достойных вариантов рискнём предложить свой. Начните с настоящего аутентичного места. Места, где кипела обычная жизнь обычных людей. С самой «вкусной» части столицы – Старо-Татарской слободы.

О ПРАВИЛЬНЫХ ТАТАРАХ И САНЯХ «БАРАБУС»

Рождественский мороз по­сле снегопада для татар-из­возчиков – то что надо! После бурана они весело утаптывают трамвайные пути в окрестностях Сенного базара. Русские коллеги на работу не выйдут, да и трамвай на маршрут не встанет! Вот и пой­ми, кто больше рад православ­ному празднику – христианин или мусульманин? Скоро на ули­цах слышится призывное: «Бара­быз!»*. Прыгают на шкуры в сани к предприимчивым татарам пас­сажиры, только успевай копеечку считать. Вообще-то сани крохот­ные, однообъёмные, вместо си­дений сено-солома да шкуры. Ну да ничего, всё ехать, а не стоять и мёрзнуть. «Барабыз! Бара-быз! Ба-ра-быз!» – вливаются хриплые голоса извозчиков в общий ба­зарный гул…

– А здесь мы предла­гаем нашим гостям сделать фотосессию, – отвлекает от ярмароч­ной суеты и гвалта спокойный, тихий голос. Это Рустем Муллагалиев, кандидат истори­ческих наук, экскурсовод казан­ского музея «Татарская слобода – Татар бистэсе», возвращает нас в сегодня. Его предложение о фотосессии вызывает у туристов неизменный интерес. Ведь ло­шадка с санями «барабус» оста­новилась в самом интересном месте. И спереди, и сзади пано­рамы города, выполненные на ос­нове оригинальных фотографий. Сзади – вид Казани с высоты церкви Четырёх Евангелистов, а впереди – улица Парижской Коммуны, в прошлом Сенная.

– Вы же понимаете, что хват­кие татары занимались частным извозом не просто так, не от хо­рошей жизни? Всё это, чтобы лишнюю копеечку заработать для своей семьи. Ценно, что об этом говорится в исторических источниках, оставленных рус­скими авторами. Для совре­менников это хороший пример. Сегодня мы все хотим, чтобы власть решала наши проблемы, а предки сами находили способы заработать. Правильные тата­ры, – смеётся наш гид.

ИНЫХ УЖ НЕТ…

Нескучный музей «Татарская слобода – Татар бистэсе» находит­ся в 15 минутах ходьбы от улицы Баумана, в настоящем истори­ческом центре Казани. И самый первый обзорный зал его «с ме­ста в карьер» рассказывает о том, какой она была – Татарская сло­бода начала XX века. Этот макет для музея был выполнен сотруд­никами Казанского государствен­ного архитектурно-строительного университета.

Культовые сооружения на нём немного увеличены в своих мас­штабах. И красным цветом обо­значены две церкви, которых сейчас нет. Территория, обнесён­ная забором у ДК меховщиков, – это всё, что осталось от Екатери­нинской церкви. А вот место церк­ви Четырёх Евангелистов сегодня не пустует. После того как храм взорвали, здесь построили жилой дом Валтреста. Жёлтое здание с вогнутым фасадом на углу улиц Татарстан и Марджани по-преж­нему выделяется на фоне прочих построек.

Без труда находим мы на му­зейном макете и дом знамени­того казанского врача, учёного, этнографа Карла Фукса, у которого гостил когда‑то Александр Пуш­кин. И храм Тихвинской Иконы Божией Матери на улице Худяко­ва. И все прочие культовые соору­жения Старо-Татарской слободы…

СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ БУРЖУАЗИИ

В Восточном зале музея, воссоздающем стиль легендарного Восточного клуба, открытого в Казани в конце 1906 года, экскурсовод поясняет:

– Это некий светский татарский салон. Если хотите, символ начала европеизации татарского общества. Здесь на примере европейского интерьера мы рассказываем и об особенностях интерьера татарского дома. Богатого татарского дома.

В самом деле, первые годы XX века стали временем начала транс­формации в татарском обществе, которая коснулась преимущественно представителей буржуазии. Самобытность богатого татарского дома была совершенно иного свойства, чем, скажем, русского. Да, с одной стороны, появились предметы, нетрадиционные для жилища татар: пианино, журнальный столик, канделябры… Но с другой, продолжалась прежняя жизнь женской части с её традициями и обычаями. Мусуль­манки ходили в платке, и только в начале XX века самые передовые представительницы слабого пола начали надевать маленькие калфаки.

Этот сундук-чемодан, выставленный в Восточном зале музея «Татарская слобода – Татар бистэсе», изготовлен на льнопрядильной фабрике Ивана Алафузова. Открытая в 1865 году, она стала лучшей в текстильной промышленности Урала, Поволжья и Сибири и уже к 1890 году была отмечена множеством медалей на международных выставках. Иван Алафузов, по рассказам современников, слыл настоящим трудоголиком. Купец первой гильдии, «мануфактур-советник», почётный потомственный гражданин Казани, чью грудь украшали ордена России, Персии, Черногории, Австрии.

ИСТОРИЯ НА СЕНСОРНОМ СТОЛЕ

О том, с чего начиналась история одного из ярких и самобытных обществ, сочетающих в себе традиции ислама и умеренную евро­пеизацию, по какому принципу велась застройка Старо-Татарской слободы, сколько пожаров выпало на долю её жителей и, наконец, о самих казанских татарах мы узнаём из интересного 10-минутного фильма, расположившись на удобных стульях здесь же, в Восточном зале. Вообще, современные гаджеты и интерактивная составляющая, благодаря которым можно «пролистать» историю слободы, есть в ка­ждом зале музея и ими может воспользоваться любой гость.

БЫЛ БЫ ЧАЙ…

Процесс создания образов и смыслов, превращающихся в приклад­ные вещи, особенно ощутим в последнем зале музея. «На десерт» здесь предлагают… десерт и чай. Самый «вкусный» и желанный зал. Особенно для детей. Зимой здесь за чашкой ароматного татарского чая с травами туристы согреются, летом – немного остудятся. О наци­ональных угощениях – талкыш-калеве, чак-чаке, пастиле, кош теле, убранстве татарской избы и традициях чаепития гостям рассказывает настоящая татарская бабушка. Интерактивная.

ВНЕ КУЛЬТУРЫ НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИ ОДИН НАРОД

Заканчивая свой рассказ, Рустем Муллагалиев говорит:

– Я сам, когда пришёл сюда в первый раз, был в восторге! А теперь с огромным удовольствием рассказываю гостям о нашем народе, его истории и традициях. Культура человека, уверен, определяется через его отношение к истории. Чего греха таить, многие из нас не имеют большого представления о культурном коде своего народа. А он многое объясняет, странным образом выстраивая всё в логиче­скую, понятную цепочку. Что тут ещё сказать? Приходите, пришло время собирать камни…

Здание музея «Татарская слобода – Татар бистэсе» уже само по себе представляет исторический интерес. Дом постройки XIX века сначала был одноэтажным, надстроили его уже позже. В одном из залов можно увидеть вот такие кирпичные перекрытия.

Именно таким был интерьер татарского дома. В углу – печь, возле неё всевозможные котелки, горшки с мукой, мёдом, солью, сахаром. Незамысловато, но добротно – крепкие деревянные столы и лавки способны выдержать большое количество гостей.

Автор: Алсу Троицкая

Фото: Александр Ефремов

Журнал «Татарстан»