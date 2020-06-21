Музей татарской культуры в Ембаево расширит свои выставочные площади

Участники фестиваля по восстановлению исторической среды «Том Сойер фест» придадут новый облик дому XIX века, расположенному на ул. Советская в с. Ембаево. Ожидается, действующий в населенном пункте музей татарской культуры расширит свои выставочные площади за счет этого объекта.

Участники фестиваля «Том Сойер фест» уже согласовали план работ с администрацией Ембаевского муниципального образования.

«Я не знала, что существует такое всероссийское движение, участники которого восстанавливают здания, не имеющие статуса памятников истории, дарят им новую жизнь. С координатором проекта «Том Сойер фест» в Тюмени Владимиром Скалдиным мы познакомились через руководителя национально-культурной автономии татар Тюменского района Альберта Алтынгузина. Тот рассказал мне о том, что есть волонтеры, которые восстанавливают исторические объекты своими силами. И вот недавно Владимир приехал к нам, мы осмотрели все старинные дома с деревянной резьбой в Ембаево и деревне Тураева. В итоге решили, что возьмем каменное здание XIX века, построенное меценатом Нигматуллой Кармышаковым», — рассказала корреспонденту информационного агентства «Тюменская линия» глава Ембаевского МО Дина Бурундукова.

Отметим, дом № 108 на ул. Советская — часть архитектурного ансамбля — не является памятником регионального значения. Это одно из важных условий для представителей движения «Том Сойер фест». Ожидается, что здание позволит увеличить выставочные площади музея татарской культуры, который действует в Ембаево. Как подчеркнула Дина Бурундукова, этот музей располагает большим количеством экспонатов, но помещений для экспозиций недостаточно. Оба здания — дом, который начнут восстанавливать волонтеры, и музей татарской культуры — находятся практически друг напротив друга.

Сегодня одноэтажное каменное здание, которое планируют привести в порядок, не используется. Ранее в доме располагалась почта, затем — банк.

Как рассказал координатор проекта «Том Сойер фест» в Тюмени Владимир Скалдин, здание несколько раз осмотрели с разными специалистами. 18 июня полностью замерили дом, начали составлять дефектную ведомость. «Сейчас приступим к созданию паспорта объекта, определимся с цветовым решением и выбором материалов. Создадим 3D-модель, чтобы полностью рассмотреть объект со всех сторон. Когда снимут все ограничения, сможем приступить к работам. Для начала нужно избавиться от растительности, которая мешает подойти к фасаду. И после этого уже начнем расчищать цокольный этаж от грунта и того, что там накопилось за много лет. Параллельно мы собираем деньги на оформление интерьера и экстерьера. Нас ждет много работы со штукатуркой. Для нас это новый опыт, поэтому мы консультируемся со специалистами, которые уже занимались каменными объектами со штукатуркой. Также мы общаемся по поводу работ с мастерами из Москвы и других городов», — рассказал Владимир Скалдин.

Представителей местной администрации и фестиваля «Том Сойер фест» ждут организационные встречи, предстоит набрать волонтеров, неравнодушных жителей села.

Отметим, в 2020 году в Тюмени представители фестиваля по восстановлению исторической среды «Том Сойер фест» займутся восстановлением дома №12 на ул. Свободы. «Мы уже готовы приступить к работам. Ждем снятия ограничений. Скоро получим необходимые инструменты, заканчиваем собирать деньги на крышу», — заключил Владимир Скалдин. Объект планируют восстановить до сентября.

t-l.ru