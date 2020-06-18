enrutat
Главная / Музей Тайчинской СОШ принял первых посетителей!
Музей Тайчинской СОШ принял первых посетителей!

Музей Тайчинской СОШ принял первых посетителей!

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Всемирный форум татарской молодежи, Соотечественники, 18.06.2020 0 19

Впервые после ремонта музей при Тайчинской СОШ принял посетителей. На открытии присутствовал глава Тевризского района А.И.Чуланов.

Отметим, музей был отремонтирован в рамках проекта «Нити истории», который получил финансовую поддержку от Всемирного конгресса татар в результате грантового конкурса на I образовательном форуме руководителей татарских молодежных организаций в августе 2019 года, организованном Всемирным форумом татарской молодежи.

Доставку музейного оборудования из г.Омск осуществил депутат Тевризского района Сайтбагин Ривал Мунирович. Баннеры и планшеты были доставлены Галеевым Эмилем Рамильевичем. Помощь в ремонте оказали Ниязов Ильдар Закирович, Казанцев Рустам Владимирович, а также активисты:

Ильясова Даяна
Ханнанова Алсу
Попова Наталья
Зинадшина Виолетта
Авазова Анастасия
Рамазанова Лилия
Рамазанова Юлия
Авазова Алина
Джалилова Юлия
Миннагулов Адель
Рамазанов Марат
Гайфулина Дания
Юмина Алина

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика
1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.