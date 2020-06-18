Музей Тайчинской СОШ принял первых посетителей!

Впервые после ремонта музей при Тайчинской СОШ принял посетителей. На открытии присутствовал глава Тевризского района А.И.Чуланов.
Отметим, музей был отремонтирован в рамках проекта «Нити истории», который получил финансовую поддержку от Всемирного конгресса татар в результате грантового конкурса на I образовательном форуме руководителей татарских молодежных организаций в августе 2019 года, организованном Всемирным форумом татарской молодежи.
Доставку музейного оборудования из г.Омск осуществил депутат Тевризского района Сайтбагин Ривал Мунирович. Баннеры и планшеты были доставлены Галеевым Эмилем Рамильевичем. Помощь в ремонте оказали Ниязов Ильдар Закирович, Казанцев Рустам Владимирович, а также активисты:
Ильясова Даяна
Ханнанова Алсу
Попова Наталья
Зинадшина Виолетта
Авазова Анастасия
Рамазанова Лилия
Рамазанова Юлия
Авазова Алина
Джалилова Юлия
Миннагулов Адель
Рамазанов Марат
Гайфулина Дания
Юмина Алина