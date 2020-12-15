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«Музыка, с которой все начиналось…»

«Музыка, с которой все начиналось…»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 15.12.2020 0 6

Сегодня, 15 декабря 2020 г. в 13.00 в Национальном музее Республики Татарстан состоится концерт «Музыка, с которой все начиналось…», посвященный 120-летию со дня рождения татарского композитора Салиха Сайдашева.

На концерте прозвучат знаменитые песни татарского классика в исполнении выдающего певца – заслуженного артиста Российской Федерации, народного артиста Республики Татарстан Эмиля Залялетдинова.

В программе мероприятия есть песни, принадлежащие перу сына композитора — Альфреда Сайдашева.

Известный артист Татарстана Эмиль Залялетдинов расскажет о своем творчестве и исполнит песни собственного сочинения.

tatmuseum.ru

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