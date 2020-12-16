Талантливый музыкант, интереснейшая личность — Салих Замалетдинович Сайдашев родился 3 декабря 1900 года в Казани и 35 лет своей жизни посвятил развитию современной татарской музыке. Популярный композитор, музыку которого знал татарский народ и с наслаждением распевал его песни.

Он открыл новую эру в татарской музыке — эру профессионального композиторского творчества и занял важнейшее место в истории музыкального мира, Татарстана и России.

Верхнеуслонская районная Детская библиотека представляет вниманию своих читателей и подписчиков выставку-портрет и онлайн познавательную минутку «Музыкальная душа татарского народа», приуроченные к 120-летию со дня рождения Салиха Сайдашева и к 100-летию образования ТАССР.

Евгения Агеева

vuslon.ru