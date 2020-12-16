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«Музыкальная душа татарского народа»

«Музыкальная душа татарского народа»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, «К 100-летию образования ТАССР», 16.12.2020 0 7

Талантливый музыкант, интереснейшая личность — Салих Замалетдинович Сайдашев родился 3 декабря 1900 года в Казани и 35 лет своей жизни посвятил развитию современной татарской музыке. Популярный композитор, музыку которого знал татарский народ и с наслаждением распевал его песни.

Он открыл новую эру в татарской музыке — эру профессионального композиторского творчества и занял важнейшее место в истории музыкального мира, Татарстана и России.

Верхнеуслонская районная Детская библиотека представляет вниманию своих читателей и подписчиков выставку-портрет и онлайн познавательную минутку «Музыкальная душа татарского народа», приуроченные к 120-летию со дня рождения Салиха Сайдашева и к 100-летию образования ТАССР.

Евгения Агеева

vuslon.ru

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